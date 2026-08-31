Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dijital dünyadaki düzenlemelerini genişletiyor. Aylık 45 milyon aktif kullanıcı barajını geçen yapay zeka aracı ChatGPT ile popüler platformlar Reddit ve Roblox, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında yeni bir statüye dahil edildi.

Komisyonun yaptığı açıklamaya göre, ChatGPT "Çok Büyük Çevrim İçi Arama Motoru" olarak tanımlanırken, Reddit ve Roblox "Çok Büyük Çevrim İçi Platform" kategorisine alındı. Bu kararla birlikte, AB'nin özel denetime tabi tuttuğu dev teknoloji platformlarının toplam sayısı 28'e yükseldi.

ARALIK 2026'YA KADAR UYUM ŞARTI

Yeni sınıflandırma, şirketlere ciddi sorumluluklar yüklüyor. İlgili platformların Aralık 2026 sonuna kadar yasa dışı içeriklerin yayılmasını engelleme ve sistemik riskleri azaltma yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Özellikle çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesi, temel hakların korunması, seçim süreçleri ile kamu güvenliğinin sağlanması Komisyonun en çok üzerinde durduğu başlıklar arasında yer alıyor.

YENİ STATÜ NE ANLAMA GELİYOR?

Dijital Hizmetler Yasası kapsamına alınan şirketler, artık AB Komisyonu'nun doğrudan inceleme ve müdahale yetkisine tabi oluyor. Platformlar, algoritmalarının nasıl çalıştığını şeffaf bir şekilde raporlamak ve risk analizlerini düzenli olarak sunmak zorunda kalacak. Bu adım, dev teknoloji şirketlerinin kendi iç işleyişlerini ve kullanıcı verisi yönetimlerini kamu otoritesinin zorunlu denetimine açması anlamına geliyor.