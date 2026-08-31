Korkuteli ilçesinde 15 gündür süren etkinlikler çerçevesinde müzisyen Kıraç konser verdi. Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, ilçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği gecede sanatçı sevilen eserlerini seslendirdi.

KIRAÇ'A YANIK YOĞURT SÜRPRİZİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Konser sırasındaki plaket takdiminde Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, sanatçıya bölgeye özgü yanık koyun yoğurdu ikram etti. Daha önceki ziyaretlerinde de bu lezzeti tattığını belirten Kıraç, yanık yoğurdun Türkiye genelinde çok bilinmeyen özel bir tat olduğunu ve ilk kez Korkuteli'nde yediğini ifade etti.

ŞENLİKLERDE SIRADAKİ ETKİNLİKLER NELER?

Belediye Başkanı Caran, ilçenin yöresel lezzetlerini tanıtmayı önemsediklerini belirterek şenlik takvimi hakkında bilgi verdi. Açıklamaya göre, 29 Ağustos'ta Serkan Nişancı konseri ile klasik otomobil sergisi düzenlenecek. Etkinlikler, 30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 35. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ile sona erecek.

KORKUTELİ İÇİN YANIK YOĞURDUN ÖNEMİ NEDİR?

Antalya'nın yayla turizmiyle öne çıkan Korkuteli ilçesi, özellikle üretim aşamasında sütünün hafifçe yakılmasıyla elde edilen yoğurt ve dondurma çeşitleriyle biliniyor. Bölgenin gastronomik kimliğinin önemli bir parçası olan bu ürünler, yerel yönetimler tarafından düzenlenen festivaller aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtılıyor.