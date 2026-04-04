Ortadoğu’da çatışmalar devam ederken ABD, savaşın başladığı günden bu yana ilk kez aktif görevdeki iki savaş uçağını kaybetti.

Gelişme kısa sürede gündemin üst sıralarına çıktı. Çünkü “aktif görevde” ifadesi, olayın sadece bir eğitim ya da rutin uçuş kazası olmadığını düşündürüyor; sahadaki riskin büyüklüğünü de ortaya koyuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise düşen uçakların, yürütülen müzakere sürecini etkilemeyeceğini söyledi. Trump’ın mesajı netti: Kaybın diplomasi masasına yansımasına izin verilmeyecek.

Bir yandan da şu soru ortada duruyor: İki uçağın kaybı, bölgede operasyonların temposu ve güvenlik planlaması açısından yeni bir tartışma başlatır mı, başlatmaz mı…

Konuştuğumuz bazı vatandaşlar da haberi görünce “İş daha da büyüyecek mi?” diye sordu, “Bize de yansır” diyen oldu.

Bu tür gelişmeler, Alanya ve Antalya gibi turizm şehirlerinde de yakından izleniyor. Çünkü bölgede tansiyon yükseldiğinde, turizmden uçuş planlarına kadar pek çok başlık gündeme geliyor; insanlar da doğal olarak “sezonu etkiler mi, biletler artar mı, sigorta masrafları yükselir mi” diye hesap yapıyor.

Kurumlar ve resmi açıklamalar tarafında ise ABD Başkanı Trump’ın “müzakereleri etkilemez” çıkışı öne çıktı.