Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Suriye'nin başkenti Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Kalın, başkentteki Halk Sarayı'nda Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından kabul edildi.

Gerçekleşen üst düzey zirvenin ana gündem maddelerini, bölgede yaşanan güncel gelişmeler oluşturdu. Görüşmede, Türkiye ile Suriye arasındaki mevcut işbirliğinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun daha da güçlendirilmesi için izlenecek yollar detaylı şekilde değerlendirildi.

GÖRÜŞMEYE KİMLER KATILDI?

Aktarılan bilgilere göre, Halk Sarayı'ndaki kritik toplantıda her iki ülkenin üst düzey yetkilileri de hazır bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Suriye Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El-Selame, görüşmelere katılım sağlayan isimler oldu.

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ NEDİR?

İstihbarat ve dışişleri yetkililerinin en üst düzeyde bir araya gelmesi, sınır güvenliği ve bölgesel istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıyor. İki ülkenin güvenlik ve diplomasi kanallarını eşgüdümlü olarak çalıştırması, bölgedeki mevcut dinamiklerin yönetilmesinde kritik bir rol oynuyor.