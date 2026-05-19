İspanya'nın Barselona kentinde 14 Aralık 2024 tarihinde Montserrat dağlık bölgesinde 100 metreden düşerek hayatını kaybeden Mango markasının kurucusu, 71 yaşındaki Türk ve İspanyol vatandaşı İsak Andiç Ermay'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Katalonya polisinin yürüttüğü cinayet soruşturması kapsamında, ünlü iş insanının oğlu Jonathan Andiç gözaltına alındı.

Olayın ilk aşamasında kaza ihtimali üzerinde durulmuş ve Ocak 2025'te soruşturma takipsizlik kararıyla kapatılmıştı. Ancak dosyaya giren yeni deliller üzerine hukuki süreç yeniden başlatıldı. Katalonya yerel polis teşkilatı Mossos d'Esquadra sözcüsü, basına yaptığı açıklamaya göre Jonathan Andiç'in babasının cinayeti şüphesiyle gözaltına alındığını doğruladı.

AİLE ÜYELERİNİN TELEFONLARI İNCELENİYOR

Soruşturma dosyasındaki kayıtlara göre olay gecesi Jonathan Andiç, babasıyla birlikte yürüyüş yapıyordu. Ölümün bir kaza olduğunu savunan ve iddiaları kesin bir dille reddeden şüphelinin yanı sıra, ailenin diğer üyeleri Judith ve Sarah Andiç'in cep telefonları da adli makamlarca inceleme altına alındı. Aile cephesinden geçen yıl yapılan yazılı açıklamada, adli makamlarla tam işbirliği içinde olunduğu ve Jonathan Andiç'in masumiyetinin kanıtlanacağına inanıldığı belirtilmişti.

DOSYA NEDEN YENİDEN AÇILDI?

Ceza muhakemesi süreçlerinde takipsizlik kararı verilen dosyalar, ancak olayın seyrini değiştirecek somut ve yeni adli tıp bulguları veya dijital delillerin ortaya çıkması halinde savcılık kararıyla tekrar soruşturma evresine dönebiliyor. Andiç dosyasında da aile üyelerinin iletişim cihazlarından elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sürecin seyrini değiştirdi. Gözaltındaki şüphelinin kısa süre içinde mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Forbes verilerine göre 4,5 milyar dolarlık kişisel servete sahip olan İsak Andiç, Avrupa moda perakendesinin en etkili figürleri arasında gösteriliyordu. 1984 yılında kurduğu şirket, küresel pazarda en büyük hazır giyim markalarından biri konumunda bulunuyor.