Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika’da yeniden ortaya çıkan Ebola vakaları nedeniyle küresel ölçekte alarm seviyesini yükseltti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda’da doğrulanan yeni vakalar sonrası örgüt, virüsün başka ülkelere yayılma riskinin arttığını belirterek “uluslararası endişe yaratan halk sağlığı acil durumu” ilan edildiğini duyurdu.

Bu karar, yalnızca salgının görüldüğü ülkeleri değil, uluslararası seyahat ve ticaret bağlantıları nedeniyle Türkiye dahil birçok ülkeyi yakından ilgilendiriyor. Özellikle yaz sezonunda artan uçuş trafiği, küresel sağlık gelişmelerinin daha dikkatle takip edilmesini gerektiriyor.

KOMŞU ÜLKELER İÇİN EN YÜKSEK ALARM SEVİYESİ

DSÖ, alınan kararın temel amacının Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne komşu ülkeleri en üst düzey hazırlık durumuna geçirmek ve uluslararası toplumdan hızlı destek sağlamak olduğunu açıkladı.

Örgütün paylaştığı verilere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ituri eyaletinde en az üç sağlık bölgesinde 8 laboratuvar onaylı vaka, 246 şüpheli vaka ve 80 şüpheli ölüm bildirildi. Uganda’nın başkenti Kampala’da ise Kongo’dan seyahat eden iki kişide 24 saat içinde doğrulanmış Ebola vakası tespit edildi. Bu vakalardan birinin ölümle sonuçlandığı açıklandı.

EBOLA NASIL BULAŞIYOR?

Ebola virüsü, grip gibi hava yoluyla bulaşmıyor. Virüs, enfekte kişilerin kan, kusmuk, ter, tükürük ve diğer vücut sıvılarıyla doğrudan temas edilmesiyle yayılıyor. Ayrıca virüsle temas etmiş eşyaların kullanılması ve korumasız cenaze işlemleri de bulaşma riskini artırıyor.

İnsanlara ilk bulaşın, meyve yarasaları ile enfekte yabani hayvanlarla temas sonucu gerçekleştiği biliniyor. Hastalığı atlatan kişilerde bazı vücut sıvılarında virüs aylarca kalabildiği için iyileşme sonrasında da bulaş riski bir süre devam edebiliyor.

BELİRTİLER ORTAYA ÇIKMADAN BULAŞMIYOR

Uzmanlara göre Ebola taşıyan bir kişinin virüsü bulaştırabilmesi için yüksek ateş, halsizlik, kusma ve kanama gibi belirtilerin başlamış olması gerekiyor. Bu nedenle erken teşhis ve temaslı takibi, salgının kontrol altına alınmasında kritik önem taşıyor.

KONGO’DA 1976’DAN BU YANA 16’NCI SALGIN

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde son büyük Ebola salgını geçen yıl Kasai eyaletinde yaşanmış ve 45 kişi hayatını kaybetmişti. Bu salgın, ülkede 1976’dan bu yana kayıtlara geçen 16’ncı Ebola salgını olarak tarihe geçmişti.

TÜRKİYE’DE RİSK VAR MI?

Şu ana kadar Türkiye’de doğrulanmış herhangi bir Ebola vakası bulunmuyor. Ancak küresel salgın gelişmeleri, özellikle uluslararası hava trafiğinin yoğun olduğu turizm kentleri açısından yakından takip ediliyor. Alanya ve Antalya gibi yabancı ziyaretçi sayısının yüksek olduğu bölgelerde sağlık otoriteleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün duyurularını düzenli olarak izliyor.