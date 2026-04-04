Pentagon, ABD ile İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başladığı belirtilen savaşın ABD ordusu açısından bilançosunu kamuoyuna duyurdu. Açıklamada yer alan resmi verilere göre, 3 Nisan tarihi itibarıyla Amerikan ordusunda 13 asker hayatını kaybetti, 365 asker de yaralandı. BİR YANDAN DA ŞU VAR Bu tür sayıların arkasında, ailelere giden telefonlar, yarım kalan izin planları ve bir anda altüst olan gündelik hayatlar var; haberin soğuk dili bunu pek göstermiyor. RAPORDA TARİH DETAYI ÖNE ÇIKTI Pentagon’un paylaştığı bilgilendirmede, sürecin başlangıcı olarak 28 Şubat tarihi işaret edildi. Kayıp ve yaralı sayıları ise 3 Nisan itibarıyla güncel tablo olarak verildi. Açıklamanın tonu netti ama, sahadaki koşulların nasıl geliştiği ya da yaralıların durumuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı; yani... ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR Bölgedeki gerilim, Türkiye’de olduğu gibi Antalya ve Alanya’da da özellikle turizm sezonu, uçuş planları ve piyasadaki dalgalanma endişesi üzerinden konuşuluyor. “Akaryakıt yine oynar mı, döviz ne olur” diye soran çok. Konuya dair konuşan bir vatandaş ise kısa kesiyor: “Bizim derdimiz zaten geçim, bir de dünya karışınca her şey pahalanıyor.” KURUMLARIN VERDİĞİ RAKAMLAR Paylaşılan veriler Pentagon kaynaklı resmi açıklama olarak aktarıldı.
Pentagon açıkladı: İran çatışmasında 13 ölü, 365 yaralı
Pentagon’un paylaştığı resmi rakamlara göre 28 Şubat’ta başlayan süreçte 3 Nisan itibarıyla 13 ABD askeri öldü, 365 asker yaralandı.
Muhabir: Haber Merkezi
Yorumlar
