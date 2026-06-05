Yasa dışı bahis soruşturması nedeniyle mart ayında tutuklanan iş insanı Erkan Kork'un TMSF'ye devredilen şirketlerinden BankPozitif'in satış süreci tamamlandı. Rekabet Kurumu'nun onayıyla birlikte, 2002 yılından bu yana sektörde yer alan bankanın yeni sahibi Rize merkezli Efor Holding oldu.

TMSF yönetimine geçen kurumlar için başlatılan tasfiye ve satış işlemleri kapsamında, BankPozitif için daha önce ertelenen ihale süreci yeniden canlandırılmıştı. Kurumun aktardığına göre, 1 milyar 100 milyon lira muhammen bedel üzerinden gerçekleştirilen son ihaleyi, Efor Çay ve Ofçay markalarını da bünyesinde barındıran Efor Holding kazandı.

REKABET KURUMU'NDAN RESMİ ONAY

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından gözler resmi makamların vereceği karara çevrilmişti. Rekabet Kurumu, 7145 sayılı Kanun'un Geçici 2'nci maddesi uyarınca TMSF'nin kayyım sıfatıyla yönettiği banka hisselerinin devrine resmi onayı verdi. Bu kararla beraber BankPozitif'in tüm hisseleri ve yönetim hakları resmen Efor Holding AŞ'ye geçmiş oldu.

TMSF SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Adli soruşturmalar kapsamında kayyım atanan şirketlerin ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla TMSF tarafından yürütülen ihale süreçleri, yasal mevzuat çerçevesinde ilerliyor. Muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkan kurumların devir işlemleri, ancak Rekabet Kurumu gibi düzenleyici otoritelerin piyasa dengelerini gözeterek verdiği nihai onayların ardından kesinlik kazanıyor.

ESKİ SAHİBİNE 26 YIL HAPİS İSTEMİ

Bankanın eski sahibi Erkan Kork, 14 Mart 2025 tarihinde yasa dışı bahis iddialarını içeren geniş çaplı bir soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve tamamlanan soruşturma neticesinde, Kork hakkında 26 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldığı bildirildi.