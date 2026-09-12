Çin'de yapay zeka sistemlerinin temel işlem birimi olan tokenlar, teknoloji dünyasının dışına çıkarak günlük tüketim ve finans sektörünün merkezine yerleşti. Sözcü'nün aktardığı habere göre, ülkede faaliyet gösteren bankalar, telekomünikasyon şirketleri ve restoranlar, müşterilerine hizmet sunarken yapay zeka tokenlarını bir ödül ve değerlendirme aracı olarak kullanmaya başladı.

GÜNLÜK TÜKETİMDE TOKEN DÖNEMİ

Pekin'deki işletmeler başta olmak üzere birçok kafe ve restoran, sipariş veren müşterilerine DeepSeek gibi yapay zeka hizmetlerine erişim veya doğrudan token bonusları tanımlıyor. Uygulama, telekomünikasyon sektöründe de mobil internet paketlerine benzer bir yapıya büründü. China Telecom 9,9 yuan karşılığında 10 milyon, China Unicom 15 yuana 6 milyon, China Mobile ise 1 yuana 400 bin token sunan aylık paketleri piyasaya sürdü. İkinci el platformu Xianyu üzerinde bu paketlerin alım satımı için yeni bir pazar da oluştu.

KREDİ KARTLARINDA MİL YERİNE YAPAY ZEKA

Finans kuruluşları, geleneksel havayolu mili veya alışveriş puanı yerine yapay zeka kullanım hakkı veren kredi kartlarına yöneliyor. Moonshot AI, Çin Tarım Bankası ve American Express işbirliğiyle token kazandıran bir kart geliştirirken, China Merchants Bank 1,8 milyara kadar MiniMax tokeni veren bir ürün tanıttı. Şanghay Pudong Kalkınma Bankası'nın piyasaya sunduğu bir başka kredi kartı ise müşterilerine 3 milyara kadar Qwen tokeni sağlıyor. Çin Ulusal Veri İdaresi ve CCTV

Finance verilerine göre, 2024 başında günlük 100 milyar olan token tüketiminin haziran ayında 500 trilyona ulaşması bu talebin büyüklüğünü gösteriyor.

BANKALAR KREDİ VERİRKEN NEYE BAKIYOR?

Token ekonomisinin en somut yansıması Guangzhou kentinin Haizhu bölgesindeki bankacılık işlemlerinde görülüyor. Bölgedeki bankalar, yapay zeka girişimlerine yönelik hazırladıkları 'token kredisi' sistemini devreye aldı. Bu yeni finansal modelde şirketlerin kredi uygunluğu değerlendirilirken, firmanın ne kadar token tükettiği ve ürettiği temel bir finansal gösterge olarak kabul ediliyor.

DİJİTAL EKONOMİDE YENİ DEĞER ÖLÇÜSÜ

Yapay zeka modellerinin metin işleme kapasitesini ve maliyetini temsil eden tokenların ticari bir araca dönüşmesi, işlem gücünün gelecekte küresel bir emtia haline gelebileceğine işaret ediyor. Çin'deki bu model, teknoloji şirketlerinin sunduğu API erişimlerinin ve yapay zeka işlem maliyetlerinin, tıpkı geleneksel para birimleri veya sadakat puanları gibi somut bir finansal değere dönüştüğünü ortaya koyuyor.