Fenerbahçe Kulübü, yeni başkanını belirlemek üzere bugün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısına başlıyor. Kulüp tarafından yayımlanan gündeme göre, Chobani Stadı'nda gerçekleştirilecek ilk gün oturumunda mali ve idari tablolar masaya yatırılacak. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin başkanlık için yarışacağı kongrede toplam 44 bin 741 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunuyor.

İki gün sürecek genel kurulun bugünkü bölümünde, 1 Haziran 2025 - 21

Eylül 2025 ile 22 Eylül 2025 - 28

Şubat 2026 tarihlerini kapsayan mali dönemlere ait yönetim ve denetim kurulu raporları okunacak. Raporların görüşülmesinin ardından, Ali Koç ve Sadettin Saran'ın başkanlık yaptığı ilgili dönemler için ayrı ayrı ibra oylaması gerçekleştirilecek.

ADAYLAR KONGRE ÜYELERİNE SESLENECEK

İbra oylamalarının tamamlanmasıyla birlikte kongre üyeleri kürsüye gelerek görüş ve temennilerini aktaracak. Günün kapanış bölümünde ise başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi üyelere son kez hitap edecek. Yarın yapılacak oy verme işlemi, saat 10.00 ile 17.00 arasında Chobani Stadı'nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında kurulacak sandıklarda gerçekleştirilecek. Oyların sayılmasının ardından kulübün yeni başkanı resmi olarak duyurulacak.

NEDEN 1 YILLIK GÖREV SÜRESİ BELİRLENDİ?

Fenerbahçe tüzüğü gereği olağanüstü seçimle göreve gelen yönetimler, bir önceki dönemin kalan süresini tamamlıyor. 21 Eylül 2025 tarihindeki olağan kongrede Ali Koç'u 12 bin 68'e karşı 12 bin 325 oyla geçerek (257 oy farkla) başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, 2 yıllık görev süresini tamamlamadan olağanüstü seçim kararı almıştı. Bu nedenle yarınki seçimi kazanacak isim, normal şartlarda Haziran 2027'de yapılması planlanan bir sonraki olağan kongreye kadar yalnızca 1 yıl süreyle başkanlık görevini yürütecek.

Seçim yarışında yer alan isimlerden Hakan Safi ilk kez başkanlığa adaylığını koyarken, kulüpte 1998-2008 yılları arasında aralıksız 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım ise 2 Haziran 2018 ve 9 Haziran 2024 tarihlerindeki seçimleri Ali Koç'a karşı kaybetmişti.