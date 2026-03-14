ORMAN ŞERHİ NEDENİYLE DURAN TAPULAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

İptal tapular olarak anılan ve “orman şerhi” gerekçesiyle işlemleri askıya alınan taşınmazlarla ilgili yeni bir düzenleme Meclis gündemine taşındı. AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu 29 maddelik torba kanun teklifinde, bu kapsamda dondurulan yaklaşık 80 bin taşınmazın mülkiyet sorununu çözmeyi amaçlayan bir madde bulunuyor.

MECLİS’E SUNULAN TORBA TEKLİFTE YER ALDI

Teklifte yer alan maddeyle, orman şerhi nedeniyle tapu süreçleri durdurulan taşınmazların mülkiyetine ilişkin belirsizliğin giderilmesi hedefleniyor. Düzenleme, uzun süredir gündemde olan “iptal tapular” tartışmasına yönelik yeni bir çözüm arayışı olarak Meclis’te ele alınacak.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENEN BAŞLIK

Mülkiyet ve tapu işlemlerini doğrudan ilgilendiren bu tür düzenlemeler, taşınmaz piyasası ve vatandaşların hakları açısından önem taşıdığı için Alanya’da da yakından takip ediliyor. Meclis sürecinde teklifin nasıl şekilleneceği ve söz konusu 80 bin taşınmazı ilgilendiren başlıkta hangi adımların atılacağı, teklifin görüşmeleriyle netleşecek.