Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği çekilişte, beş ana numara ve Şans Topu numarası canlı yayında belirlendi. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce kişi kuponlarını kontrol etmeye başladı.

Kazandıran numaralar belli oldu

8 Temmuz 2026 tarihli Şans Topu çekilişinde çıkan numaralar şu şekilde açıklandı:

8 - 14 - 15 - 19 - 22

Şans Topu: 5

Büyük ikramiye 2 milyon 916 bin TL

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye tutarı 2.916.013 TL olarak açıklandı. Büyük ödülün isabet edip etmediği ve ikramiyenin kaç kişiye çıktığına ilişkin ayrıntıların, Milli Piyango'nun resmi ikramiye dağılımı tablosunun yayımlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.

Sonuçlar nasıl sorgulanır?

Şans Topu çekilişine katılan vatandaşlar, kuponlarını Milli Piyango Online sistemi ile yetkili bayiler üzerinden kontrol edebiliyor. Çekilişte ikramiye kazanan talihliler, biletlerini belirtilen süre içerisinde ibraz ederek ödüllerini teslim alabilecek.

Her hafta çarşamba akşamları gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi, büyük ikramiyesi ve farklı ikramiye kategorileriyle şans oyunu severlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.