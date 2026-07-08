Çay saatlerinin ve özel davetlerin öne çıkan tatlılarından biri olan milföy pasta, ev ortamında pratik bir şekilde hazırlanabiliyor. Hamurlaşmayan çıtır yapısı ve ipeksi pastacı kremasıyla bilinen bu tatlı, doğru teknikler uygulandığında profesyonel pastaneleri aratmıyor. Gastronomi uzmanlarına göre, tatlının başarısı kremanın kıvamında ve milföyün pişirilme yönteminde saklı.

MİLFÖY TABANI VE KREMA HAZIRLIĞI

Geleneksel tariflere göre, tatlının tabanı için standart milföy hamurları kullanılıyor. İpek gibi bir pastacı kreması elde etmek için ise süt, yumurta sarısı, toz şeker, mısır nişastası ve un kısık ateşte sürekli karıştırılarak pişiriliyor. Ocaktan alınan kremaya son aşamada tereyağı ve vanilya eklenerek pürüzsüz bir doku sağlanıyor. Üzeri ve katmanların arası için genellikle taze mevsim meyveleri veya pudra şekeri tercih ediliyor.

HAMURLAŞMAYI ÖNLEMENİN PÜF NOKTASI NEDİR?

Ev yapımı milföy pastalarda en sık karşılaşılan sorun olan hamurlaşmayı önlemek için belirli mutfak kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Mutfak profesyonellerinin aktardığı pratik bilgilere göre, fırına verilmeden önce milföy hamurlarının üzeri çatalla delinmeli; bu işlem hamurun aşırı kabarmasını engelleyerek çıtırlığını korumasını sağlıyor. Ayrıca hazırlanan pastacı kremasının, hamurla buluşmadan önce tamamen soğutulması büyük önem taşıyor. Sıcak krema, milföyün yapısını bozarak hızla nemlenmesine ve çıtırlığını kaybetmesine neden oluyor.