Döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik, 8 Kasım 2026 Pazar günü de ekonomi gündeminin önemli başlıkları arasında yer alıyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dolar, euro ve sterlin kurlarındaki son durum yakından takip ediliyor.

Özellikle dövizle işlem yapan vatandaşlar, yatırımcılar ve yurt dışına seyahat planlayanlar güncel alış ve satış fiyatlarını araştırıyor.

Paylaşılan son verilere göre dolar/TL kuru 50 liranın üzerinde bulunurken, euro 55 lira seviyesini aşmış durumda. İngiliz sterlini ise 67 lira civarında işlem görüyor.

8 KASIM 2026 DOLAR KAÇ TL?

ABD dolarının Türk lirası karşısındaki değeri, döviz piyasalarını takip eden vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

8 Kasım 2026 Pazar günü paylaşılan verilere göre doların alış fiyatı 50,1420 TL, satış fiyatı ise 50,1577 TL olarak kaydedildi.

Dolar/TL güncel fiyatları:

Alış: 50,1420 TL

Satış: 50,1577 TL

Doların 50 TL seviyesinin üzerinde bulunması, döviz piyasalarındaki son fiyatlamaları yeniden gündeme taşıdı.

EURO KAÇ TL OLDU? 8 KASIM 2026 EURO FİYATI

Avrupa para birimi euro da Türk lirası karşısındaki değeriyle yakından takip ediliyor.

8 Kasım 2026 tarihli verilere göre euro alış fiyatı 55,9083 TL, satış fiyatı ise 55,9342 TL olarak açıklandı.

Euro/TL güncel fiyatları:

Alış: 55,9083 TL

Satış: 55,9342 TL

Euro kurundaki fiyatlamalar, özellikle Avrupa ülkeleriyle ticari ilişkileri bulunan işletmeler ve yurt dışına seyahat edecek vatandaşlar açısından önem taşıyor.

STERLİN NE KADAR? İNGİLİZ STERLİNİ KAÇ TL?

İngiliz sterlini, Türk lirası karşısında en yüksek nominal değere sahip yaygın olarak takip edilen döviz türlerinden biri olmaya devam ediyor.

8 Kasım 2026 Pazar günü paylaşılan verilere göre sterlinin alış fiyatı 66,9923 TL, satış fiyatı ise 67,0190 TL oldu.

Sterlin/TL güncel fiyatları:

Alış: 66,9923 TL

Satış: 67,0190 TL

Böylece İngiliz sterlininin satış fiyatı 67 TL seviyesinin üzerine çıktı.

8 KASIM 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar, euro ve sterlinin 8 Kasım 2026 Pazar günü paylaşılan alış ve satış fiyatları şöyle:

Döviz Alış fiyatı Satış fiyatı ABD Doları (USD) 50,1420 TL 50,1577 TL Euro (EUR) 55,9083 TL 55,9342 TL İngiliz Sterlini (GBP) 66,9923 TL 67,0190 TL

Döviz kurlarında bankalar, döviz büroları ve farklı işlem platformları arasında alış ve satış fiyatı farklılıkları görülebiliyor.

HAFTA SONU DÖVİZ KURLARI DEĞİŞİR Mİ?

8 Kasım 2026 tarihinin pazar gününe denk gelmesi nedeniyle döviz piyasalarında hafta sonu fiyatlamaları öne çıkıyor.

Uluslararası döviz piyasalarında hafta sonu normal işlem akışı büyük ölçüde dururken, bankalar ve döviz büroları farklı alış ve satış fiyatları uygulayabiliyor.

Bu nedenle hafta sonu görülen kurlar ile yeni işlem haftasının başlamasıyla oluşacak fiyatlar arasında farklılıklar yaşanabiliyor.

Özellikle döviz alım satımı yapacak vatandaşların işlem öncesinde ilgili banka veya döviz bürosunun güncel fiyatlarını kontrol etmeleri gerekiyor.

DOLAR, EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Döviz kurlarının seyri, küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra Türkiye'deki para politikası kararları, enflasyon beklentileri ve piyasalardaki arz-talep dengesi gibi birçok faktörden etkileniyor.

Yatırımcılar yeni haftaya girilirken dolar, euro ve sterlinin Türk lirası karşısındaki hareketlerini takip etmeyi sürdürüyor.