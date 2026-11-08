Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da yabancı uyruklu müşteriler ile esnaf arasında çıkan kavga paniğe neden oldu. Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşanan olayda 4 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, işletmeye gelen Portekiz uyruklu J.G. (36) ve C.F. (34), henüz belirlenemeyen bir nedenle küfür etmeye başladı.

Alkollü oldukları öne sürülen müşteriler ile işletmeciler M.K. (17) ve E.K. (28) arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü.

17 YAŞINDAKİ GENÇ AĞIR YARALANDI

Kavga sırasında başını sert zemine çarpan 17 yaşındaki M.K. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan M.K., buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kavgada hafif yaralanan E.K. ise özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olayda toplam 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ, 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kavganın ardından olay yerinden ayrılan Portekiz uyruklu iki kişinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü.

Yapılan çalışmalar sonucunda J.G. ve C.F. yakalanarak gözaltına alındı.

İki şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

BODRUM'DAKİ KAVGAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavganın çıkış nedeni ve yaşananların ayrıntıları polis ekiplerince araştırılırken, ağır yaralanan 17 yaşındaki M.K.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.