Havaların soğumasıyla birlikte ev bütçelerini zorlayan doğalgaz faturalarını düşürmenin yolları araştırılıyor. Enerji verimliliği rehberlerinde yayımlanan bilgilere göre, gece saatlerinde kombiyi tamamen kapatmak sanılanın aksine tasarruf sağlamıyor. Evin iç sıcaklığı düştüğünde, sabah mekanı yeniden ısıtmak için harcanan enerji çok daha yüksek maliyetlere yol açıyor.

GECE İDEAL SICAKLIK 16-19 DERECE ARASI

Yalıtımı zayıf olan binalarda gece kombiyi kapatmak, duvarların da soğumasına neden olduğu için sabahki ilk çalışmada yoğun gaz tüketimine sebep oluyor. Gece boyunca cihazı tamamen kapatmak yerine oda sıcaklığını birkaç derece düşürmek daha dengeli bir tüketim sağlıyor. Uyku saatleri için önerilen ideal sıcaklık seviyesi ise 16 ile 19 derece aralığında bulunuyor. Ancak evde bebek, yaşlı veya daha sıcak ortama ihtiyaç duyan kişilerin bulunması durumunda bu değerlerin yeniden düzenlenmesi gerekiyor.

YOĞUŞMALI KOMBİLERDE VERİM NASIL ARTAR?

Yoğuşmalı kombi kullanıcılarının, cihazı düşük kalorifer suyu sıcaklıklarında çalıştırması daha yüksek verim elde edilmesini sağlıyor. Tüketicilerin kombi ekranındaki petek su sıcaklığı ile oda termostatındaki dereceyi birbirine karıştırmaması büyük önem taşıyor. Oda termostatı ve zamanlayıcı kullanımı, cihazın sadece evde olunan saatlerde aktif kalmasını sağlayarak gereksiz tüketimin önüne geçiyor.

FATURAYI DÜŞÜRECEK PRATİK ÖNLEMLER

Doğalgaz tüketimini minimum seviyede tutmak için peteklerin önünün mobilyalarla kapatılmaması ve ısı akışının engellenmemesi tavsiye ediliyor. Isı kayıplarını önlemek amacıyla pencere ve kapı yalıtımlarının güçlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca, düzenli kombi bakımlarının aksatılmaması da cihazın uzun ömürlü ve ekonomik çalışmasında kritik rol oynuyor.