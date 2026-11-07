Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifleri, yeşil pasaport kapsamının genişletilmesine yönelik beklentileri yeniden gündeme taşıdı.

Mevcut uygulamada belirli kamu görevlileri ve kanunda sayılan diğer kişilere tanınan hususi damgalı pasaport hakkının farklı meslek gruplarına da verilmesi isteniyor.

Meclis'e sunulan tekliflerde pilotlar, doktorlar, diş hekimleri, veteriner hekimler, eczacılar, mühendisler, mimarlar, muhtarlar, mali müşavirler ve öğretmenler yer alıyor.

Ancak söz konusu düzenlemeler henüz yasalaşmadı. Bu nedenle tekliflerde adı geçen meslek grupları için yeni bir yeşil pasaport hakkı yürürlüğe girmiş değil.

YEŞİL PASAPORTTA 5, 10 VE 15 YIL ŞARTI GÜNDEMDE

TBMM'ye sunulan kanun tekliflerinde, yeşil pasaport hakkının belirli mesleki kıdem ve çalışma sürelerine bağlanması öngörülüyor.

Tekliflere göre meslek grupları için 5, 10 veya 15 yıllık çalışma şartı uygulanması talep ediliyor.

Bu sürelerin hangi meslekler için geçerli olacağı ise ilgili tekliflerin içeriğine göre farklılık gösteriyor.

PİLOTLARA 5 YIL UÇUŞ ŞARTIYLA YEŞİL PASAPORT

Yeşil pasaport kapsamına alınması istenen meslek gruplarından biri de pilotlar oldu.

Meclis'e sunulan tekliflerden birinde, pilot lisansını aldıktan sonra en az 5 yıl boyunca fiilen uçuş hizmetinde bulunan kişilere hususi damgalı pasaport verilmesi öneriliyor.

Düzenlemenin kabul edilmesi halinde belirtilen koşulları sağlayan pilotlar da yeşil pasaport hakkından yararlanabilecek.

MÜHENDİS VE MİMARLAR İÇİN KIDEM ŞARTI

Mühendisler ve mimarlar da yeni düzenleme taleplerinde öne çıkan meslek grupları arasında bulunuyor.

TBMM'ye sunulan tekliflerde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) kayıtlı meslek mensuplarının yeşil pasaport kapsamına alınması isteniyor.

Bu kapsamda farklı tekliflerde 10 veya 15 yıllık mesleki kıdem şartları öngörülüyor.

Özellikle serbest çalışan mühendis ve mimarların da belirli koşulları sağlamaları halinde bu haktan yararlanabilmesi talep ediliyor.

DOKTOR, DİŞ HEKİMİ, VETERİNER VE ECZACILAR DA LİSTEDE

Sağlık alanında görev yapan çeşitli meslek grupları da yeşil pasaport düzenlemesi için hazırlanan tekliflerde yer alıyor.

Doktorlar, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacıların hususi damgalı pasaport kapsamına alınması gündemde bulunuyor.

Tekliflerde özellikle en az 15 yıllık mesleki deneyime sahip serbest çalışan doktorlar ve serbest eczacılar için düzenleme yapılması isteniyor.

Ancak sağlık çalışanlarının tamamını kapsayan yeni bir uygulama henüz yürürlüğe girmedi.

MUHTARLAR VE MALİ MÜŞAVİRLER İÇİN YENİ TEKLİF

16 Eylül 2026 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinde muhtarlar ve mali müşavirler için de yeşil pasaport hakkı talep edildi.

Teklifte köy ve mahalle muhtarlarının hususi damgalı pasaport alabilmesi öngörülüyor.

Ayrıca yeminli mali müşavirler ile en az 15 yıllık mesleki kıdeme sahip serbest muhasebeci mali müşavirlerin de düzenleme kapsamına alınması isteniyor.

Söz konusu meslek gruplarına ilişkin taleplerin yasalaşıp yasalaşmayacağı Meclis'teki değerlendirmelerin ardından netleşecek.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNE YEŞİL PASAPORT VERİLECEK Mİ?

Yeşil pasaport düzenlemesinde dikkat çeken bir diğer başlık ise öğretmenler oldu.

TBMM'ye sunulan tekliflerden birinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan öğretmenlere hususi damgalı pasaport verilmesi talep ediliyor.

Teklifte öğretmenler için en az 10 yıllık hizmet süresinin tamamlanması şartı bulunuyor.

Düzenlemenin kabul edilmesi halinde gerekli hizmet süresini dolduran özel okul öğretmenleri de yeşil pasaport hakkından yararlanabilecek.

Ancak teklifin kabul edilmediği mevcut durumda, özel okul öğretmenlerine yalnızca mesleki kıdemleri nedeniyle yeni bir yeşil pasaport hakkı tanınmış değil.

YEŞİL PASAPORT İÇİN HANGİ MESLEKLER LİSTEDE?

Meclis'e sunulan farklı kanun tekliflerinde şu meslek grupları yer alıyor:

Pilotlar

Doktorlar

Diş hekimleri

Veteriner hekimler

Eczacılar

Mühendisler

Mimarlar

Köy ve mahalle muhtarları

Yeminli mali müşavirler

Serbest muhasebeci mali müşavirler

Resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler