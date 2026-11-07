Alanya'da yaklaşık bir yıl önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ceren Karadayı'nın annesi, kızının ölümünün ardından başlattığı adalet mücadelesini sürdürüyor.

Henüz hayatının baharında evladını kaybeden acılı anne, kazaya ilişkin davada sanığa verilen 5 yıl 2 aylık hapis cezasının yetersiz olduğunu savunarak hukuki sürecin yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sesini duyurmaya çalışan anne, kızının ölümüne neden olan sürücünün alkollü olduğunu ileri sürerek olayın bilinçli taksir kapsamında ele alınması gerektiğini belirtiyor.

18 YAŞINDAKİ CEREN'İN ÖLÜMÜ ALANYA'YI YASA BOĞMUŞTU

Alanya'da meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki Ceren Karadayı yaşamını yitirdi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Ceren'in ardından ailesi büyük bir acı yaşarken, annesi kazanın hukuki boyutuyla ilgili mücadelesini sürdürme kararı aldı.

Yaklaşık bir yıldır kızının ölümüyle ilgili adalet arayışını devam ettiren anne, verilen cezanın yaşanan olayın ağırlığını karşılamadığını düşünüyor.

SANIK HAKKINDA 5 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ceren Karadayı'nın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yargılamada sanık hakkında 5 yıl 2 ay hapis cezası verildiği belirtildi.

Ancak genç kızın annesi, bu cezayı yeterli bulmadığını dile getirdi.

Kazaya neden olan sürücünün alkollü olduğunu öne süren anne, olayın yalnızca basit taksirle ölüme neden olma kapsamında değerlendirilmesine karşı çıkıyor.

Anne, sürücünün eyleminin bilinçli taksir olarak ele alınmasını ve davanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesini talep ediyor.

“KIZIMIN KATİLİ DIŞARIDA, LÜTFEN SESİMİ DUYUN”

Evladının ölümünün ardından adalet mücadelesini sürdüren anne, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyundan destek istedi.

Acılı anne, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kızımın ölümüne neden olan sürücünün ağır cezada yargılanmasını istiyorum. Kızımın katili dışarıda, lütfen sesimi duymama yardım edin.”

Annenin sözleri, bir yandan evlat acısını yaşarken diğer yandan hukuki mücadelesini sürdürdüğünü ortaya koydu.

DAVANIN AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİNİ İSTİYOR

Ceren Karadayı'nın annesi, kazanın meydana geliş koşullarının ve sürücünün alkollü olduğu yönündeki iddiasının hukuki değerlendirmede dikkate alınmasını istiyor.

Özellikle bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması gerektiğini savunan anne, verilen cezaya karşı adalet arayışını sürdürüyor.

Türk Ceza Kanunu'nda bilinçli taksir, kişinin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen fiilin gerçekleşmesi olarak düzenleniyor. Ancak bir olayda bilinçli taksir hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı, dosyadaki deliller ve somut koşullar çerçevesinde yargı mercilerince değerlendiriliyor.

Bu nedenle annenin taleplerinin hukuki karşılığı, ilgili yargılama ve başvuru süreçlerinin sonucuna bağlı olacak.

BİR YILDIR EVLADI İÇİN ADALET ARIYOR

Ceren Karadayı'nın ölümünün üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen annesinin adalet arayışı devam ediyor.

Kızının ölümünden sorumlu tuttuğu sürücünün daha ağır bir cezayla yargılanmasını isteyen anne, sosyal medya aracılığıyla daha fazla kişiye ulaşmayı amaçlıyor.

Paylaşımında kamuoyunun desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten anne, yetkililerin sesini duymasını istiyor.

ALANYA'DA TRAFİK KAZALARINDA ADALET TARTIŞMASI

Ceren Karadayı'nın ölümüyle ilgili annenin yaptığı çağrı, ölümlü trafik kazalarında uygulanan cezaları ve sürücülerin hukuki sorumluluklarını yeniden gündeme getirdi.

Özellikle alkollü araç kullanımı iddiasının bulunduğu kazalarda olayın hangi suç kapsamında değerlendirileceği, yargılama sürecinde önem taşıyor.

Alanya'da kızını kaybeden annenin sosyal medya üzerinden sürdürdüğü adalet çağrısı da bu tartışmaların yerel gündeme taşınmasına neden oldu.