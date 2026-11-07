Alanya'da 2 bin 200 öğrencinin kullandığı yol yenileniyor

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Sürücünün sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kazada yaralanan sürücü S.A.'ya müdahalede bulundu.

Kaza, Alanya'nın Gümüşkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Alanya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Gümüşkavak Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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