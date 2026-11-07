Alanya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Gümüşkavak Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, Alanya'nın Gümüşkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yoldan çıkan otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü S.A. yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.
SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kazada yaralanan sürücü S.A.'ya müdahalede bulundu.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.A., hastanede tedavi altına alındı.
Sürücünün sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.
Gümüşkavak Mahallesi'nde meydana gelen kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı belirtildi.