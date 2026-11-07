Türkiye'de sanayi sektöründe yaşanan mali sıkıntılar, uluslararası pazarda faaliyet gösteren şirketleri de etkilemeye devam ediyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tekstil makineleri üretimi gerçekleştiren ve ürünlerini dünyanın farklı ülkelerine ihraç eden SER Mekatronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yaşadığı ekonomik sorunların ardından iflas etti.

2008 yılında kurulan ve tekstil sektörüne yönelik makine, otomasyon ve mühendislik çözümleri geliştiren şirketin konkordato süreci iflas kararıyla sonuçlandı.

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali durumuna ilişkin raporların değerlendirilmesinin ardından 20 Ekim 2026 tarihi itibarıyla iflasın açılmasına karar verdi.

KONKORDATO SÜRECİ İFLASLA SONUÇLANDI

SER Mekatronik'in mali sıkıntılarını aşmak amacıyla başlattığı konkordato süreci, 2025 yılının eylül ayında verilen geçici mühlet kararıyla başladı.

Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve borçlarını yeniden yapılandırabilmesi amacıyla mahkeme tarafından koruma süreci işletildi.

23 Kasım 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirkete bir yıllık kesin mühlet tanındı.

Bu süreçte şirketin mali yapısı, borçları ve ödeme kapasitesi konkordato komiser heyeti tarafından incelemeye alındı.

Şubat 2026'da yayımlanan ilanla alacaklılar, alacaklarını bildirmeye davet edildi. Konkordato davasının duruşması ise 17 Kasım 2026 tarihine ertelendi.

Ancak süreç, planlanan duruşma tarihi beklenmeden farklı bir aşamaya geçti.

MAHKEME DURUŞMA TARİHİNİ ÖNE ÇEKTİ

Konkordato komiser heyetinin 12 Ekim 2026 tarihinde sunduğu beşinci ara rapor, şirketin geleceği açısından belirleyici gelişmelerden biri oldu.

Raporun mahkemeye sunulmasının ardından davanın duruşma tarihi öne çekildi.

Dosyayı değerlendiren Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, SER Mekatronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin iflasının 20 Ekim 2026 itibarıyla açılmasına hükmetti.

Böylece yaklaşık bir yıldır devam eden konkordato süreci, şirket açısından iflas kararıyla sonuçlanmış oldu.

İKİ KİŞİNİN KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, aynı dava kapsamında Hakan Çakar ve Necati Arslan'ın konkordato taleplerini de değerlendirdi.

İki ismin konkordato talepleri reddedilirken, iflasa tabi olmayan gerçek kişiler olmaları nedeniyle haklarında ayrıca iflas kararı verilmedi.

Mahkemenin kararına karşı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yoluna başvurulabilecek.

İstinaf başvurularının Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesine yapılabileceği belirtildi.

2008 YILINDA ÇORLU'DA KURULMUŞTU

SER Mekatronik, 2008 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tekstil sektörüne yönelik servis, otomasyon ve yazılım hizmetleri sunmak amacıyla kuruldu.

Kuruluşunun ardından faaliyet alanını genişleten şirket, zamanla tekstil makineleri üretimine ağırlık verdi.

Firma, tekstil finisaj işlemlerinde kullanılan çeşitli makineler geliştirerek üretim kapasitesini artırdı.

Şardon makineleri, kumaş tıraş makineleri, fırçalama ve zımparalama sistemleri, ram makineleri ve sanfor hatları şirketin üretim alanları arasında yer aldı.

Dokuma, örgü ve dokusuz yüzey kumaşların işlenmesine yönelik teknolojiler geliştiren SER Mekatronik, Türkiye'deki tekstil üreticilerinin yanı sıra uluslararası pazarlara da hizmet verdi.

14 BİN 500 METREKARELİK FABRİKA YATIRIMI DİKKAT ÇEKTİ

Şirketin iflas kararından yaklaşık iki yıl önce yeni bir fabrika yatırımı için harekete geçmiş olması da dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

SER Mekatronik, Ağustos 2024'te Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde 14 bin 500 metrekarelik yeni üretim tesisinin temelini attı.

Yeni fabrika yatırımıyla şirketin farklı birimlerinin tek çatı altında toplanması, üretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi ve faaliyetlerin genişletilmesi hedefleniyordu.

Tesisin 2025 yılında faaliyete geçirilmesi planlanmıştı.

Ancak şirket, bu yatırım planından sonraki süreçte mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldı ve konkordato başvurusunda bulundu.

Yeni tesisin planlandığı şekilde tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin ise paylaşılan bilgilerde kesin bir açıklama bulunmuyor.

ABD'DEN ASYA'YA KADAR GENİŞ İHRACAT AĞI

SER Mekatronik'in iflası, şirketin uluslararası pazardaki faaliyetleri nedeniyle de dikkat çekti.

Tekstil makineleri üreten firma, geliştirdiği ürünleri Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarındaki çok sayıda ülkeye ihraç ediyordu.

Şirketin ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında ABD, Brezilya, Meksika, Arjantin, Peru, Honduras, Polonya, Bulgaristan, Belarus, Mısır, Fas, Rusya, Bangladeş, Özbekistan, Pakistan, Hindistan, Vietnam, Güney Kore ve Endonezya bulunuyordu.

20'den fazla ülkeye ulaşan ihracat ağıyla uluslararası tekstil makineleri pazarında faaliyet gösteren şirket, 18 yıllık geçmişinin ardından iflas sürecine girdi.

ŞİRKET YÖNETİMİ DAHA ÖNCE DURGUNLUĞA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

SER Mekatronik Genel Müdürü Uğur Küçükzeyrek'in daha önce yaptığı değerlendirmelerde küresel ve yerel pazarlarda yaşanan durgunluğa dikkat çektiği belirtildi.

Tekstil sektörüne makine ve teknoloji sağlayan şirketin, uluslararası pazardaki faaliyetlerine rağmen mali sorunlarını aşamadığı görüldü.

Ancak iflas kararına yol açan mali sorunların ayrıntıları ve şirketin toplam borç miktarına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilerde net bir rakam bulunmuyor.

18 YILLIK ŞİRKETTE İFLAS SÜRECİ BAŞLADI

Çorlu'da kurulan ve yıllar içerisinde üretim kapasitesini artırarak uluslararası pazarlara açılan SER Mekatronik'in iflası, tekstil makineleri sektöründe dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

2024 yılında yeni fabrika yatırımı için temel atan, 2025 yılında konkordato sürecine giren şirket hakkında 20 Ekim 2026'da iflas kararı verildi.

Mahkeme kararıyla birlikte şirketin borçlarının ve alacaklılara yönelik işlemlerinin iflas hukuku kapsamında ele alınacağı yeni bir süreç başladı.