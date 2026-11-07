Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlerin istihdamını desteklemek ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemeyi açıkladı.

Mardin'de düzenlenen Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı Toplantısı kapsamında konuşan Bakan Işıkhan, 2027 yılından itibaren belirli alanlarda eğitim gören gençlere ve kendi mesleklerinde istihdam edilen meslek lisesi mezunlarına yönelik cep harçlığı desteğinin artırılacağını duyurdu.

Yeni uygulamayla birlikte aktif iş gücü programları kapsamında ödenen cep harçlıklarında yüzde 50'ye varan artış yapılacak.

CEP HARÇLIKLARINA YÜZDE 50'YE KADAR ARTIŞ

Bakan Işıkhan, iklim değişikliği, dijitalleşme ve yapay zekanın çalışma hayatında önemli dönüşümlere neden olduğunu belirterek gençlerin bu değişime hazırlanmasının önemine dikkat çekti.

Bu kapsamda 2027 yılından itibaren yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda eğitim alan katılımcılara sağlanan cep harçlığı desteği artırılacak.

Aynı zamanda meslek lisesinden mezun olduktan sonra kendi alanında istihdama katılan gençler de yeni düzenlemeden yararlanabilecek.

MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA YENİ DESTEK

Bakan Işıkhan, daha önce meslek lisesi mezunlarına yönelik önemli bir düzenleme yapıldığını hatırlattı.

Mezun oldukları alanlarda çalışan meslek lisesi mezunlarının işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde cep harçlıklarının yüzde 30 artırıldığını belirten Işıkhan, yeni uygulamayla bu desteğin yüzde 50'ye kadar yükseltileceğini açıkladı.

Böylece gençlerin eğitim aldıkları mesleklerde çalışma hayatına katılmalarının teşvik edilmesi hedefleniyor.

YAPAY ZEKA VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ALANLARI ÖNE ÇIKIYOR

Yeni destek düzenlemesinde özellikle geleceğin iş gücü ihtiyaçlarına yönelik eğitim alanları dikkat çekiyor.

Bakanlığın açıklamasına göre artıştan yararlanabilecek gruplar arasında şu alanlarda eğitim alan katılımcılar bulunuyor:

Yapay zeka alanında eğitim alanlar

Dijital dönüşüm odaklı programlara katılanlar

Yeşil dönüşüm alanlarında eğitim görenler

Geleceğin mesleklerine yönelik eğitim programlarına katılanlar

Kendi meslek alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunları

Düzenleme, aktif iş gücü programları kapsamında sağlanan destekleri kapsayacak.

BAKAN IŞIKHAN'DAN GENÇLERE YÖNELİK AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni uygulamanın gençlerin mesleki gelişimine katkı sağlayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bildiğiniz gibi mezun oldukları alanlarda çalışan meslek lisesi mezunlarının iş başı eğitim programlarına katılımında cep harçlığını yüzde 30 artırmıştık. 2027 yılından itibaren aktif iş gücü programlarımız kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda eğitim alan katılımcılarımız ile kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarımıza ödenen cep harçlığını yüzde 50'ye kadar artırıyoruz. Böylece hem gençlerimizin mesleki becerilerini geliştirmelerini hem de geleceğin iş alanlarına daha güçlü bir şekilde hazırlanmalarına destek olacağız.”

CEP HARÇLIĞI ZAMMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre yeni destek uygulaması 2027 yılından itibaren hayata geçirilecek.

Ancak artışın yılın hangi ayında başlayacağına ve yeni cep harçlığı tutarlarının kaç TL olacağına ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

Yüzde 50'ye kadar artışın tüm katılımcılara aynı oranda uygulanıp uygulanmayacağı da açıklanacak uygulama esaslarıyla netleşecek.

GENÇLERİN İSTİHDAMA KATILIMI DESTEKLENECEK

Yeni düzenlemeyle gençlerin yalnızca mesleki eğitim almaları değil, edindikleri becerileri çalışma hayatında kullanmaları da teşvik edilecek.

Özellikle teknolojik dönüşümün hız kazandığı sektörlerde nitelikli iş gücünün artırılması ve meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarında istihdam edilmesi hedefleniyor.