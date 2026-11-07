Turizm Gazetesi'nin aktardığına göre, Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bu dev organizasyonda İş Bankası, BBVA ve Garanti BBVA, iklim hedeflerinin somut yatırımlara dönüşmesi amacıyla kapsamlı finansman modellerini uluslararası kamuoyuna sunacak.

İklim Destekçisi sıfatıyla zirvede yer alacak olan İş Bankası, İklim Finansmanı Merkezi'nde enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme ve denizlerin korunması gibi başlıklara odaklanacak. Banka, KOBİ'lerin yeşil ve dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla hazırlanan COP31 Finansman Paketi'ni tanıtarak, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi yatırımlarına kaynak sağlayacak.

ZİRVEDE DİKKAT ÇEKEN TEKNOLOJİ VE SANAT BULUŞMASI

Zirve boyunca farklı sektörlerden uzmanları ağırlayacak olan İş Bankası programında, 13 Kasım'da sanatçı Refik Anadol "Büyük Doğa Modeli: Türkiye" projesinin tanıtımını yapacak. İlerleyen günlerde ise yapay zekâ, drone teknolojileri ve kadın çiftçilerin tarımsal dönüşümdeki rolleri gibi yenilikçi başlıklar masaya yatırılacak.

YEŞİL BÖLGEDE 60'I AŞKIN SEKTÖREL BULUŞMA

Zirvenin Küresel Bankacılık Partnerleri olan BBVA ve Garanti BBVA ise Yeşil Bölge'de kuracakları pavilyonda 60'ı aşkın panel ve yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek. BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila, BBVA CEO'su Onur Genç, Sürdürülebilirlik Küresel Başkanı Javier Rodríguez Soler ve Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten'in katılacağı oturumlarda temiz enerji, karbon piyasaları ve su yönetimi tartışılacak. Ayrıca Türkiye'nin yerli elektrikli araç projesi TOGG ile Garanti BBVA arasındaki iş birliği de katılımcılarla paylaşılacak.

TÜRKİYE'NİN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN STRATEJİK FIRSAT

Uluslararası iklim zirvelerinin finans sektörüyle entegre edilmesi, alınan kararların kağıt üzerinde kalmasını engelleyerek doğrudan reel sektöre fon akışı sağlıyor. Antalya'daki COP31 organizasyonunda sürdürülebilir turizm ve iklime dayanıklı altyapı yatırımlarının öne çıkması, özellikle Akdeniz havzasındaki turizm ve tarım odaklı işletmelerin uluslararası yeşil fonlara erişimini kolaylaştıracak stratejik bir zemin oluşturuyor.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ve Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, adil geçiş ve kapsayıcı ekonomi üzerine yapacakları sunumlarla iş dünyasının rolünü vurgulayacak. Akten, kurulan uluslararası iş birliklerinin Türkiye için ölçülebilir sonuçlara dönüşmesinin zirvenin en değerli çıktısı olacağını belirtti. Finans kuruluşları, bu zirve aracılığıyla sürdürülebilir yatırımların hızlandırılması için uzun vadeli ortaklıklar kurmayı hedefliyor.