Antalya, uluslararası turizm pazarındaki güçlü konumunu sonbahar döneminde de korumaya devam ediyor. Avrupa'nın önemli turizm pazarlarından Avusturya'da yapılan tatil tercihlerinde Antalya, rakip destinasyonları geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) Avusturya pazarına ilişkin analizinde, Antalya'nın sonbahar turizmindeki başarısı ve uzun yıllara yayılan ziyaretçi istatistikleri değerlendirildi.

TUI Avusturya'nın 2026 sonbahar tatili verilerine göre Antalya, kısa ve orta mesafeli seyahatlerde en fazla tercih edilen destinasyon oldu.

ANTALYA RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

TUI Avusturya'nın sonbahar tatili tercihlerinde Antalya ilk sırada yer alırken, diğer popüler destinasyonlar da belli oldu.

Antalya'yı sırasıyla Mısır'ın Hurghada kenti, Yunanistan'ın Girit Adası, Güney Kıbrıs'taki Larnaka ve İspanya'nın Gran Canaria Adası takip etti.

Bu sonuç, Antalya'nın yalnızca yaz aylarında değil, sonbahar döneminde de uluslararası turistler açısından cazibesini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Özellikle güneşli iklimi, konaklama seçenekleri ve her şey dahil tatil paketleri, Antalya'nın Avusturya pazarındaki güçlü yönleri arasında değerlendirildi.

AVUSTURYALI TURİSTLER HER ŞEY DAHİL TATİLİ SEÇTİ

TUI Avusturya'nın verilerinde tatilcilerin konaklama tercihleri de dikkat çekti.

Şirketin ilgili dönemdeki müşterilerinin yarısından fazlası her şey dahil tatil paketlerini tercih etti.

Tatilcilerin yaklaşık yarısını ise aileler oluşturdu.

Analizde, özellikle çocuklu ailelerin tatil bütçesini önceden planlayabildiği, konaklama ve hizmetlerin bir arada sunulduğu paketlere ilgi gösterdiği belirtildi.

Antalya'nın geniş otel kapasitesi ve her şey dahil konaklama seçenekleriyle bu talebe yanıt verebildiği değerlendirildi.

TATİLDE KİŞİ BAŞI ORTALAMA HARCAMA 1250 AVRO

TUI Avusturya'nın sonbahar dönemi verilerine göre orta mesafeli seyahatlerde kişi başı ortalama harcama yaklaşık 1250 avro oldu.

Ancak bu tutarın Antalya'ya gelen tüm Avusturyalı turistleri değil, şirketin ilgili dönemdeki müşteri grubunu yansıttığı vurgulandı.

Analizde, sonbahar döneminde aile tatillerinin, güneşli destinasyonların ve kapsamı önceden belirlenmiş tatil paketlerinin öne çıktığı ifade edildi.

ANTALYA'YA GELEN AVUSTURYALI TURİST SAYISI ARTTI

Antalya'nın Avusturya pazarındaki uzun dönemli performansı da AKTOB analizinde ele alındı.

2025 yılında Avusturya'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,59 artarak 563 bin 35 kişiye ulaştı.

Aynı dönemde Antalya'ya gelen Avusturyalı ziyaretçi sayısı ise yüzde 3,84 artışla 190 bin 113 olarak kaydedildi.

Böylece Antalya, 2025 yılında Avusturya pazarından gelen ziyaretçi sayısını artırmayı başardı.

TÜRKİYE BÜYÜDÜ, ANTALYA'NIN PAYI GERİLEDİ

Son yıllardaki artışa rağmen uzun dönemli veriler, Antalya'nın Avusturya pazarındaki payında gerileme yaşandığını gösterdi.

2010-2025 yılları arasında Avusturya'dan Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı yüzde 12,5 arttı.

Aynı dönemde Antalya'ya gelen Avusturyalı ziyaretçi sayısı ise yüzde 25,7 azaldı.

Antalya'nın Türkiye'ye gelen Avusturyalı ziyaretçiler içindeki payı yüzde 51,17'den yüzde 33,77'ye geriledi.

Bu tablo, Antalya'nın 2025 yılında yeniden büyüme kaydetmesine rağmen uzun vadede eski pazar payına henüz ulaşamadığını ortaya koydu.

2011 YILINDAKİ REKORUN GERİSİNDE KALDI

Antalya'nın Avusturya pazarında en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştığı yıl 2011 oldu.

Söz konusu yılda Antalya'ya 267 bin 467 Avusturyalı ziyaretçi geldi.

2025 yılında kaydedilen 190 bin 113 kişilik ziyaretçi sayısı ise bu seviyenin yaklaşık yüzde 28,9 altında kaldı.

Bununla birlikte son yıldaki artış, Antalya'nın Avusturya pazarında yeniden büyüme potansiyeli taşıdığını gösteren veriler arasında değerlendirildi.

AVUSTURYALILAR DAHA AZ SEYAHAT ETTİ, DAHA FAZLA HARCADI

AKTOB analizinde Avusturya'nın genel seyahat alışkanlıklarına ilişkin veriler de paylaşıldı.

2025 yılında ülkedeki toplam tatil seyahatleri yüzde 1,8 azalarak 27,04 milyona geriledi.

Yurt dışı tatil seyahatleri ise yüzde 1,6 düşüşle 14,3 milyon olarak gerçekleşti.

Seyahat sayılarındaki düşüşe rağmen yurt dışı seyahat harcamaları nominal olarak yüzde 4,2 artarak 15,94 milyar avroya ulaştı.

Analizde, bu harcama toplamının tatillerin yanı sıra iş seyahatleri ve günübirlik ziyaretleri de kapsadığına dikkat çekildi.

Harcama artışının değerlendirilmesinde fiyat değişimlerinin de dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

ANTALYA'DA SONBAHAR TURİZMİNE AVRUPA DESTEĞİ

Antalya'nın Avusturyalı turistlerin sonbahar tatili tercihlerinde ilk sıraya yerleşmesi, kentte turizm sezonunun yaz aylarının ötesine taşınması açısından dikkat çekici bir gelişme oldu.

Özellikle aile tatilleri ve her şey dahil konaklama paketlerine yönelik talep, Antalya'nın Avrupa pazarındaki rekabet gücünü destekleyen unsurlar arasında öne çıktı.

Bununla birlikte uzun dönemli ziyaretçi verileri, Antalya'nın Avusturya pazarında geçmiş yıllardaki payını yeniden kazanabilmesi için büyümesini sürdürmesi gerektiğini gösteriyor.