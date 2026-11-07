Türkiye'de milyonlarca çalışanı doğrudan, birçok sosyal güvenlik ödemesini ise dolaylı olarak ilgilendiren 2027 asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. Yeni yılda uygulanacak ücretin belirlenmesi öncesinde farklı zam oranları üzerinden yapılan hesaplamalar gündeme geldi.

2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin, olası zam oranlarına göre 2027 yılında 35 bin liranın üzerine çıkabileceği hesaplanıyor.

Ancak henüz resmi bir zam kararı alınmadı. Yeni asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun görüşmelerinin ardından kesinleşecek.

2027 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında toplanması bekleniyor.

Görüşmelere ilişkin resmi takvim henüz açıklanmazken, önceki yıllardaki uygulamalar doğrultusunda komisyonun aralık ayı içerisinde birden fazla toplantı gerçekleştirmesi öngörülüyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla yapılacak görüşmelerin ardından yeni ücretin kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Belirlenecek asgari ücret, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanacak.

2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2027 yılı asgari ücretine ilişkin farklı zam senaryoları üzerinde duruluyor.

Mevcut net 28 bin 75 lira 50 kuruş üzerinden yapılan hesaplamalara göre yüzde 25 zam halinde asgari ücret yaklaşık 35 bin 94 liraya yükselecek.

Yüzde 30'luk artış senaryosunda net ücret yaklaşık 36 bin 498 liraya ulaşırken, yüzde 33,7'lik zam ihtimalinde ise 37 bin 536 lira seviyesine çıkacak.

Bu rakamlar kesinleşmiş ücretleri değil, olası artış oranlarına göre hazırlanan tahmini hesaplamaları gösteriyor.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAM TABLOSU

Zam oranı Tahmini net ücret Tahmini brüt ücret %25 35.094 TL 41.268 TL %27 35.656 TL 41.929 TL %28,4 36.048 TL 42.410 TL %30 36.498 TL 42.939 TL %33,7 37.536 TL 44.161 TL

Tablodaki tutarlar yaklaşık değerlerdir. Brüt ücret hesaplamaları, mevcut kesinti oranlarının aynı kaldığı varsayımına dayanmaktadır.

YÜZDE 25 ZAM GELİRSE ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Asgari ücrete yüzde 25 oranında zam yapılması halinde mevcut net ücret yaklaşık 7 bin 19 lira artacak.

Böylece net asgari ücret 35 bin 94 liraya ulaşacak.

Brüt ücretin ise yaklaşık 41 bin 268 lira seviyesinde olması bekleniyor.

YÜZDE 28,4 ZAM SENARYOSUNDA MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret tartışmalarında öne çıkan oranlardan biri de yüzde 28,4 oldu.

Bu oranın uygulanması halinde net asgari ücret yaklaşık 36 bin 48 liraya yükselecek.

Brüt ücretin ise 42 bin 410 lira seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor.

Söz konusu oran, ekonomik tahminler üzerinden oluşturulan bir senaryo niteliği taşıyor. Asgari ücret için alınmış resmi bir karar bulunmuyor.

YÜZDE 30 ZAM GELİRSE ASGARİ ÜCRET 36 BİN LİRAYI AŞACAK

Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda çalışanların eline geçecek net ücret yaklaşık 36 bin 498 lira olacak.

Bu senaryoda mevcut asgari ücrete göre aylık yaklaşık 8 bin 423 liralık artış yaşanacak.

Brüt asgari ücretin ise 42 bin 939 liraya ulaşacağı hesaplanıyor.

YÜZDE 33,7 ZAM GELİRSE ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Hesaplamalarda yer alan en yüksek artış oranlarından biri yüzde 33,7 olarak öne çıkıyor.

Bu oranda zam yapılması halinde net asgari ücret yaklaşık 37 bin 536 liraya yükselecek.

Brüt ücretin ise 44 bin 161 lira seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

Ancak yüzde 33,7'lik artışın uygulanacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İŞSİZLİK MAAŞINI DA ETKİLEYECEK

2027 yılı asgari ücretinin belirlenmesiyle birlikte işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırları da değişecek.

İşsizlik maaşı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları üzerinden hesaplanıyor. Ödeneğin üst sınırı ise brüt asgari ücretle bağlantılı bulunuyor.

Bu nedenle asgari ücrette yapılacak artış, özellikle asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik ödemelerini etkileyecek.

Yüzde 28,4'lük zam senaryosunda işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırlarının da artması bekleniyor.

Ancak çalışanların alacağı kesin işsizlik ödeneği, kendi sigortalılık ve kazanç bilgilerine göre belirlenecek.

KIDEM TAZMİNATI TABANI YÜKSELECEK

Asgari ücret artışı, kıdem tazminatı hesaplamalarında da önemli değişikliklere neden olacak.

Asgari ücretle çalışan bir kişinin kıdem tazminatı hesabında esas alınan brüt ücret, yeni asgari ücretle birlikte artacak.

Örneğin yüzde 28,4 zam senaryosunda brüt asgari ücretin yaklaşık 42 bin 410 liraya ulaşması halinde, asgari ücretle çalışanların bir yıllık hizmet karşılığındaki brüt kıdem tazminatı hesabında da bu tutar esas alınabilecek.

Kıdem tazminatının net ödemesi ise uygulanacak yasal kesintilere göre belirlenecek.

DOĞUM İZNİ VE RAPOR PARALARI ARTACAK

Asgari ücretteki yükseliş, doğum izni ve geçici iş göremezlik ödeneklerinin hesaplanmasını da etkileyecek.

Sigortalı çalışanlara yapılan bu ödemelerde prime esas günlük kazanç dikkate alınıyor.

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte asgari ücret üzerinden hesaplanan günlük ödeme tutarları da yükselecek.

Hastalık nedeniyle rapor alan çalışanlarda ayakta tedavi için günlük kazancın üçte ikisi, yatarak tedavi için ise yarısı üzerinden hesaplama yapılıyor.

Bu nedenle yeni ücretin açıklanması, rapor parası alacak çalışanlar açısından da önem taşıyor.

STAJYER MAAŞLARI DA DEĞİŞECEK

Asgari ücret zammından etkilenecek bir diğer grup ise stajyer öğrenciler olacak.

İşletmelerde mesleki eğitim gören ve staj yapan öğrencilere ödenen yasal asgari tutarlar, ilgili mevzuatta belirlenen oranlara göre hesaplanıyor.

İşletmenin çalışan sayısı ve öğrencinin statüsüne bağlı olarak ödeme miktarları değişebiliyor.

Yüzde 28,4 zam senaryosunda, mevcut 8 bin 422 lira seviyesindeki bir stajyer ücretinin yaklaşık 10 bin 814 liraya çıkabileceği hesaplanıyor.

Yeni yıldaki kesin tutarlar, asgari ücret kararının ardından netleşecek.

BES KESİNTİLERİ VE SGK PRİMLERİ YENİDEN HESAPLANACAK

2027 asgari ücretinin açıklanmasıyla birlikte otomatik katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamındaki kesintiler de değişebilecek.

Otomatik katılım sisteminde çalışan katkı payı, prime esas kazanç üzerinden hesaplandığı için ücretteki artış kesinti tutarını da etkiliyor.

Bunun yanı sıra isteğe bağlı sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri ve bazı sosyal güvenlik borçlanmalarının alt ve üst sınırları da yeni asgari ücrete göre belirlenecek.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI MALİYETLERİ ARTABİLİR

Asgari ücret artışının etkilediği önemli kalemlerden biri de sosyal güvenlik borçlanmaları.

Askerlik ve doğum borçlanması yapmak isteyen vatandaşların ödeyecekleri tutarlar, yürürlükteki mevzuata göre prime esas kazanç sınırları üzerinden hesaplanıyor.

Bu nedenle 2027 yılında brüt asgari ücretin yükselmesi, borçlanma maliyetlerinin de artmasına yol açabilecek.

Yurt dışı borçlanması gibi diğer borçlanma türlerinde de yeni ücretin etkisi görülebilecek.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni asgari ücretin aralık ayında yapılması beklenen komisyon toplantılarının ardından açıklanması öngörülüyor.

Kesin zam oranı, görüşmeler tamamlanmadan belli olmayacak.

Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2027 itibarıyla geçerli olacak.