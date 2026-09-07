ON NUMARA’da haftanın merakla beklenen çekilişlerinden biri daha gerçekleştirildi. 7 Eylül 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00’de yapılan çekilişin ardından kazandıran 22 numara açıklandı.
7 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI
7 Eylül 2026 tarihli On Numara çekilişinde çıkan şanslı numaralar şöyle:
01 - 05 - 09 - 14 - 21 - 25 - 26 - 28 - 39 - 40 - 44 - 46 - 48 - 49 - 50 - 53 - 55 - 59 - 60 - 63 - 64 - 80
Kupon sahipleri, oynadıkları numaralar ile çekilişte çıkan numaraları karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.
SONUÇLAR NEREDEN SORGULANIR?
On Numara çekiliş sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango Online’ın resmi sonuç ekranından sorgulanabiliyor. Vatandaşlar kupon bilgilerini kullanarak ikramiye durumlarını kontrol edebiliyor.
On Numara çekilişleri haftanın pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor.