Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi amacıyla kent merkezinde, mahallelerde ve yaylalarda, eş zamanlı olarak yol çalışmalarını sürdürüyor. Bıçakçı Mahallesi’nde de vatandaşların sıklıkla kullandığı an arter yolda başlayan asfaltlama çalışmaları son aşmaya geldi.

Yaklaşık 2,7 kilometre uzunluğundaki yol, Bıçakçı Mahallesi’nin bir tarafından başlayarak diğer tarafından çıkışı sağlayan, mahalle sakinlerinin yanı sıra bölgedeki vatandaşların da kullandığı umuma açık önemli bir ulaşım güzergâhı olarak öne çıkıyor. Yolun asfaltlanmasıyla birlikte özellikle kırsal bölgede ulaşımın daha güvenli, rahat ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor. Bıçakçı Mahallesi’ndeki asfaltlama çalışmaları, vatandaşların ulaşımını bir an önce rahatlatmak amacıyla hafta sonu da ekiplerin yoğun mesaisiyle devam etti. Sıcak hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolun kalan bölümünü de kısa süre içerisinde tamamlayarak güzergâhı vatandaşların kullanımına sunacak.

Bıçakçı Mahallesi Muhtarı Murat Çay, yolun geçmişten bugüne uzanan hikâyesine dikkat çekerek, “2014 yılında ilk muhtarlık dönemimde burayı kendi çabalarımızla ve Orman İşletme Müdürlüğü’nün de desteğiyle açtırmıştık. Belediyemiz daha sonra genişletme, menfez ve düzenleme çalışmalarını yaptı. Şimdi de asfaltlanması nasip oldu. Yaklaşık 2 bin 700 metre uzunluğundaki yolumuzun bin 500 metresi bitmek üzere. Devamı da önümüzdeki hafta içerisinde yapılacak. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu hizmeti veren Sayın Başkanımız Osman Tarık Özçelik’e, Başkan Yardımcımız Murat Levent Koçak’a, Fen İşleri Müdürümüz Atahan Uyar’a, çavuşlarımıza, şeflerimize ve özellikle sıcak havada özveriyle çalışan tüm personele teşekkür ediyorum. Hizmet hayırlı olsun. Osman Başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun.” dedi.