Muratpaşa'da ahır ve seraları saran yangın söndürüldü

Bunlar da ilginizi çekebilir

5 milyon TL’de mevduat ve konut hesabı değişti

Kazandıran numaraların açıklanmasının ardından kupon sahipleri, biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini kontrol etmeye başladı. Çekilişe ilişkin ikramiye dağılımı ve büyük ikramiyenin devredip devretmediği bilgileri de resmi sonuç ekranı üzerinden takip edilebilecek.

Çekiliş tarihi seçildikten sonra kazandıran numaralar, Joker, SüperStar ve ikramiye bilgileri görüntülenebiliyor.

7 Eylül 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde çıkan numaralar şöyle:

Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, “Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?”, “Kazandıran numaralar hangileri?” ve “Joker ile SüperStar kaç çıktı?” sorularına yanıt aramaya başladı.

6 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı: İşte o şanslı numaralar

ÇILGIN Sayısal Loto’da 7 Eylül 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen çekiliş tamamlandı. Milli Piyango Online üzerinden yapılan çekilişin ardından şanslı numaralar, Joker ve SüperStar sonucu açıklandı.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.