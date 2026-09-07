ÇILGIN Sayısal Loto’da 7 Eylül 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen çekiliş tamamlandı. Milli Piyango Online üzerinden yapılan çekilişin ardından şanslı numaralar, Joker ve SüperStar sonucu açıklandı.
Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, “Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?”, “Kazandıran numaralar hangileri?” ve “Joker ile SüperStar kaç çıktı?” sorularına yanıt aramaya başladı.
7 EYLÜL SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR
7 Eylül 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde çıkan numaralar şöyle:
1 - 18 - 54 - 71 - 84 - 86
Joker: 5
SüperStar: 21
SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?
Çılgın Sayısal Loto kuponu bulunan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını Milli Piyango Online’ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebiliyor.
Çekiliş tarihi seçildikten sonra kazandıran numaralar, Joker, SüperStar ve ikramiye bilgileri görüntülenebiliyor.
GÖZLER İKRAMİYE DAĞILIMINDA
Kazandıran numaraların açıklanmasının ardından kupon sahipleri, biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini kontrol etmeye başladı. Çekilişe ilişkin ikramiye dağılımı ve büyük ikramiyenin devredip devretmediği bilgileri de resmi sonuç ekranı üzerinden takip edilebilecek.