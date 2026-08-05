Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun en yoğun günlerinde yaşandığı öne sürülen bir olay kamuoyunda tartışma yarattı. İddiaya göre, Divan Türkbükü'nde yemek yemek isteyen 9 kişilik bir aileye, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un otele geleceği gerekçesiyle restoran servisinin durdurulduğu bildirildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, uzun yıllardır otelin müdavimi olduklarını belirten Serkan Keser, ailece yemek servisi almak istediklerini ancak kendilerine "Servis yok" denildiğini ve restorandan ayrılmalarının istendiğini öne sürdü.

70 BİN TL HESAP ÖDEDİKLERİNİ İDDİA ETTİ

Serkan Keser, yaşanan duruma tepki göstererek restoranda yaklaşık 70 bin TL hesap ödemelerine rağmen bu şekilde bir muameleyle karşılaştıklarını iddia etti. Olay nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadıklarını dile getiren Keser, kendilerine herhangi bir makul açıklama yapılmadığını savundu.

RESMİ ŞİKÂYETTE BULUNDU

İddiaların ardından Keser'in jandarma karakoluna giderek olayla ilgili tutanak tutturduğu ve otel yönetimi hakkında resmi şikâyette bulunduğu öğrenildi.

OTELDEN VE DİĞER TARAFLARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Habere konu olan iddialarla ilgili Divan Türkbükü yönetimi, Rahmi Koç veya diğer ilgili taraflar tarafından şu ana kadar kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle olayla ilgili anlatımlar şu aşamada iddia niteliğini koruyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Rahmi Koç'un uzun yıllardır yaz aylarında Bodrum Türkbükü'nde tatil yaptığı ve Divan Türkbükü'nü sık sık ziyaret ettiği biliniyor. Geçmiş yıllarda da teknesiyle Türkbükü'ne gelerek otelde yemek yediği basına yansımıştı.

RAHMİ KOÇ KİMDİR?

Rahmi Mustafa Koç, 1930 yılında Ankara'da doğdu. Koç Holding'in ikinci kuşak temsilcisi olan Koç, uzun yıllar holdingin yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. Günümüzde Koç Holding Onursal Başkanı olarak görev yapıyor.

Sanayi, eğitim, kültür ve müzecilik alanındaki çalışmalarıyla da tanınan Rahmi Koç, İstanbul'daki Rahmi M. Koç Müzesi başta olmak üzere birçok sosyal sorumluluk ve kültür projesine katkı sağladı.