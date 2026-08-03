Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye'nin toplam turizm geliri 25 milyar 746 milyon 177 bin dolar olarak gerçekleşti. Ziyaretçilerin harcama kalemleri incelendiğinde, bütçenin en büyük kısmının gastronomiye ayrıldığı ortaya çıktı. Ülkenin zengin mutfak kültürü, turizm gelirlerinde sürükleyici bir rol üstlenerek ekonomiye doğrudan katkı sağladı.

Yılın ilk altı aylık diliminde turistler, yeme içme faaliyetleri için toplam 5 milyar 904 milyon 388 bin dolar harcama yaptı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 5 milyar 427 milyon 718 bin dolar seviyesindeydi. Elde edilen güncel veriler, gastronomi gelirlerinde bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 9 oranında bir artış yaşandığını gösterdi.

GİYİM VE HEDİYELİK EŞYA HARCAMALARI

Yabancı misafirlerin yeme içmeden sonra en fazla bütçe ayırdığı alanlardan biri tekstil sektörü oldu. Turistler, yılın ilk yarısında giyecek ve ayakkabı alışverişleri için toplam 2 milyar 196 milyon 385 bin dolar bıraktı. Aynı dönem içerisinde ziyaretçilerin seyahatlerinden hatıra olarak aldıkları hediyelik eşyaların toplam tutarı ise 890 milyon 164 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

TURİZMDE GASTRONOMİNİN ARTAN PAYI NEDEN ÖNEMLİ?

Küresel turizm trendlerinde destinasyon tercihini belirleyen ana unsurlardan biri haline gelen mutfak kültürü, turizm gelirlerini doğrudan şekillendiriyor. Yeme içme harcamalarındaki yüzde 9'luk düzenli büyüme, Türkiye'nin gastronomi alanındaki uluslararası rekabet gücünün istikrarlı şekilde arttığına işaret ediyor. Öte yandan TÜİK raporuna yansıyan diğer istatistiklere göre, spor, eğitim ve kültür harcamalarından 248 milyon 992 bin dolar gelir elde edildiği bildirildi. Sınıflandırılmayan diğer harcama kalemlerinin toplamı ise 617 milyon 929 bin dolar olarak hesaplandı.