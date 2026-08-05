1976 yılında kurulan Kervansaray Yatırım Holding'de çoğunluk hisselerinin devrine yönelik süreç resmen başladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, en büyük ortak Zeynep Tümer, elindeki payların kısmen veya tamamen devredilmesi amacıyla Dubai merkezli Oasis Prime - FZCO ile görüşmelere başladı.

KAP'ta yer alan bilgilere göre Zeynep Tümer, şirket sermayesinin yüzde 62,06'sını temsil eden 365 milyon 207 bin 860 adet paya sahip bulunuyor. Taraflar arasında yürütülen görüşmelerin sonucuna ilişkin henüz bağlayıcı bir anlaşma açıklanmadı.

Hisseler son altı ayda önemli yükseldi

Devir sürecinin duyurulmasıyla birlikte şirket hisselerindeki son dönem performansı da yeniden gündeme geldi. Kervansaray Yatırım Holding hisseleri, 2026 yılı Şubat ayında yaklaşık 2 lira seviyesinde işlem görürken, son kapanışta yüzde 9,29 değer kazanarak 9,50 liraya ulaştı.

Bu performans, yaklaşık altı aylık dönemde hissede yüzde 375'e ulaşan bir yükselişe işaret ediyor.

Olası satışın büyüklüğü 3,5 milyar lirayı bulabilir

Mevcut borsa fiyatı baz alındığında, Zeynep Tümer'in sahip olduğu payların tamamının herhangi bir iskonto uygulanmadan devredilmesi halinde işlemin büyüklüğünün yaklaşık 3,5 milyar lira seviyesinde olabileceği hesaplanıyor. Ancak nihai satış bedeli, taraflar arasında yapılacak görüşmeler ve sözleşme şartlarına göre farklılık gösterebilir.

Alıcı şirket Dubai merkezli

Kervansaray Yatırım Holding'in çoğunluk hisselerine talip olan Oasis Prime - FZCO'nun merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunuyor. Şirket, sürdürülebilirlik ve yenilik odaklı yatırımlarıyla öne çıkarken, ağırlıklı olarak tarım ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Hisse devrine ilişkin görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı ve taraflar arasında nihai bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı ise önümüzdeki süreçte yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanacak.

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)