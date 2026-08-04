Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Antalya'nın 2026 yılı ocak-temmuz dönemi turizm verilerini yayımladı. Açıklanan rakamlara göre, kente gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 oranında azalarak 8 milyon 359 bin 222 seviyesine geriledi. Sadece temmuz ayına bakıldığında ise yüzde 2,4'lük bir düşüşle 2 milyon 657 bin 979 turist ağırlandı.

Geçen yılın ilk yedi ayında 8 milyon 991 bin turiste ev sahipliği yapan kentte, bu yıl 632 bin kişilik bir kayıp yaşandı. Raporda, Orta Doğu'daki bölgesel gerilimler ile devam eden Rusya-Ukrayna savaşının BDT ülkelerinden gerçekleşen turizm hareketliliğini doğrudan etkilediği aktarıldı.

LİDERLİK YİNE RUSYA'DA

Toplam ziyaretçi sayısındaki düşüşe rağmen, Rusya 1 milyon 979 bin kişiyle Antalya'nın en büyük pazarı olmaya devam etti. Kente gelen her dört turistten birini Ruslar oluştururken, toplam pazar payları yüzde 25,5 olarak ölçüldü. İkinci sırada yüzde 6'ya yakın düşüş ve 1 milyon 615 bin turistle Almanya yer aldı.

İngiltere ise yüzde 12'lik kayba rağmen 773 bini aşan ziyaretçi sayısıyla üçüncü sıradaki yerini korudu. Bu ülkeleri sırasıyla 631 bin kişiyle Polonya ve 596 bin kişiyle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları izledi. Temmuz ayı özelinde ise Rusya'dan gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 7 artarak 665 bin 865'e ulaştı.

UKRAYNA VE MACARİSTAN PAZARINDA ARTIŞ

İlk 20 ülke arasında yalnızca iki pazarda büyüme kaydedilmesi dikkat çekiyor. Savaş öncesi dönemde 1 milyon barajını aşan Ukrayna pazarı, yavaş bir toparlanma sürecine girerek yüzde 2'lik artışla 232 bin kişiye ulaştı. Benzer şekilde Macaristan'dan gelen turist sayısı da yüzde 14 artarak 76 bini buldu. Hollanda, Romanya, Çek Cumhuriyeti ve İskandinav ülkelerinde ise yüzde 3 ile yüzde 27 arasında değişen oranlarda ziyaretçi kayıpları yaşandı.

ALANYA TURİZMİNE OLASI YANSIMALARI

Antalya genelinde yaşanan 632 bin kişilik turist kaybının, bölgenin en büyük yatak kapasitesine sahip ilçelerinden biri olan Alanya turizmine olası yansımaları sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle ana kaynak pazarlar olan Avrupa ve BDT ülkelerindeki daralmanın, ilçe ekonomisindeki konaklama ve hizmet sektörleri üzerindeki muhtemel etkileri değerlendiriliyor.