Antalya kent merkezinde uzun yıllardır sağlık hizmeti sunan Atatürk Devlet Hastanesi'nde yenileme süreci fiilen başladı. Edinilen bilgilere göre, mevcut binanın yıkılarak yerine modern bir sağlık tesisi inşa edilmesi planlanan alanda, kullanılabilir durumdaki tıbbi cihaz ve demirbaşların başka kurumlara nakli gerçekleştiriliyor.

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından eski binanın kontrollü yıkım aşamasına geçilecek. Yetkililer, bina içerisindeki teknik ekipmanların güvenli bir şekilde taşındığını ve yıkım hazırlıklarının hızla başlatılacağını bildirdi.

YENİ HASTANE PROJESİ NELERİ İÇERİYOR?

Yıkım sürecinin sona ermesiyle birlikte aynı arazi üzerinde 300 yatak kapasiteli yeni bir devlet hastanesinin temelleri atılacak. Yeni tesisin, güncel teknolojik altyapıya sahip, modern sağlık standartlarını karşılayan ve eskisinden daha geniş bir hasta kapasitesine hizmet verecek şekilde tasarlandığı aktarıldı.

MERKEZDEKİ SAĞLIK HİZMETİ NASIL ETKİLENECEK?

Hastanenin kapatılıp yeniden inşa edilmesi süreci, kent merkezinde yaşayan vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından yakından takip ediliyor. Daha önce merkezi konumu sebebiyle sağladığı ulaşım kolaylığının inşaat aşamasında kesintiye uğrayacağı yönünde endişeler dile getirilmişti. Yeni projeyle birlikte bu tartışmaların yerini somut adımlar aldı.

Geçiş sürecinde sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması için tahliye edilen cihazların diğer kamu hastanelerinde kullanıma devam etmesi sağlanıyor. Tamamlandığında, Antalya'nın sağlık altyapısına uzun vadede ciddi bir kapasite artışı sunulması hedefleniyor.