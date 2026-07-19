Olay, dün merkez Karatay ilçesine bağlı Akabe Mahallesi Mehmet Arif Bey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir minibüs sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle tek yön olarak kullanılan yola ters istikametten giriş yaptı.

Sürücü, karşı yönden araçların geldiğini görmesine rağmen geri dönmek ya da uygun bir noktada manevra yapmak yerine yoluna devam etti. Ters yönde ilerleyen minibüs, hem karşı yönden gelen sürücülere hem de çevredeki yayalara korku dolu anlar yaşattı.

Karşıdan gelen araçlara aldırmadı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüs sürücüsünün karşı yönden gelen araçlara rağmen hız kesmeden ilerlediği görüldü. Olası bir kazayı önlemek isteyen diğer sürücüler ise araçlarını yavaşlatarak dikkatli şekilde yol vermek zorunda kaldı.

Sürücünün trafik kurallarını hiçe sayan bu davranışı, çevredeki vatandaşların da tepkisini çekti. Bir süre ters yönde ilerleyen minibüs, kavşağa ulaştığında kendi istikametine ait yola girerek yoluna devam etti.

Görüntüler sosyal medyada yayıldı

Yaşanan tehlikeli anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı sürücünün davranışına tepki gösterdi. Vatandaşlar, bu tür sorumsuz hareketlerin ciddi kazalara davetiye çıkardığını belirterek sürücünün tespit edilmesini istedi.

Trafik güvenliğini tehlikeye attı

Uzmanlar, ters yönde araç kullanmanın en riskli trafik ihlallerinden biri olduğuna dikkat çekerek, bu tür davranışların ölümcül kazalara yol açabileceğini belirtiyor. Yetkililerin, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek sürücünün kimliğini belirlemesi ve gerekli işlemleri başlatması bekleniyor.