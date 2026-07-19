Kaza, saat 01.00 sıralarında Hakkari-Van kara yolunun Depin yolu üzerindeki Serisolan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Depin istikametinden kent merkezine doğru seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DRD 211 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 01 HY 283 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, otomobillerde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yaralılar araçlarda sıkıştı

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, belediye itfaiyesi, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 kişinin durumu ağır

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza nedeniyle Hakkari-Van kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hasarlı araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis ve jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.