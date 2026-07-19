Olay, dün saat 22.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kafenin dışına taşan olayda taraflar birbirlerine bıçak, tekme ve yumruklarla saldırdı. Yaşanan arbede çevrede büyük paniğe neden olurken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Polis havaya ateş açtı

Kavga sırasında kafede bulunan bir polis memuru, tarafları ayırmak amacıyla silahıyla havaya iki el ateş etti. Silah seslerinin ardından kavga sona ererken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde kavgada hafif yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 şüpheli gözaltına alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kavganın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.