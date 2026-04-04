Enflasyon ve artan nakit ihtiyacı sonrası 500 ve 1000 TL’lik banknot iddiaları yeniden gündemde. Peki yeni banknotlar ne zaman gelecek?

Türkiye’de son dönemde artan enflasyon ve nakit kullanımındaki değişim, yeni banknot tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Özellikle 200 TL’nin alım gücünün düşmesi ve günlük ödemelerde yetersiz kalması, kamuoyunda “500 ve 1000 TL’lik banknotlar basılacak mı?” sorusunu sıkça gündeme getiriyor.

200 TL ARTIK YETMİYOR

Merkez Bankası verilerine göre, piyasadaki banknotlar içinde 200 TL’nin payı son yıllarda hızla arttı. 200 TL ilk çıktığında yaklaşık 130 dolar seviyesine denk gelirken, bugün bu değer yaklaşık 6 dolar civarına kadar geriledi.

Bu durum, özellikle yüksek tutarlı alışverişlerde vatandaşın cebinde daha fazla banknot taşımasına neden oluyor. Market alışverişinden kiraya kadar birçok alanda nakit kullanımının zorlaştığını söyleyenler var.

Bir esnafın sözü gibi aslında mesele biraz net: “Eskiden 2-3 banknot yetiyordu, şimdi bir deste para taşıyoruz…”

500 VE 1000 TL İDDİALARI NEDEN ARTTI?

Yüksek enflasyon ortamında, büyük kupürlü banknot ihtiyacı daha görünür hale geldi. Özellikle:

Büyük ödemelerde kolaylık sağlanması

Nakit taşımada pratiklik

ATM ve kasa işlemlerinin hızlanması

gibi nedenlerle 500 ve 1000 TL’lik banknotların gündeme geldiği belirtiliyor.

Ancak… resmi tarafta durum biraz daha temkinli ilerliyor.

MERKEZ BANKASI NE DİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri, 500 ve 1000 TL’lik banknotların basılacağına dair iddiaları doğrulamadı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan da yaptığı açıklamada, yeni banknot konusunda net bir tarih vermekten kaçındı ve şu ifadeleri kullandı:

“Tedavüldeki küpür dağılımını takip ediyoruz. İhtiyaç olursa gerekli adımlar atılır.”

Yani şu an için kesinleşmiş bir karar yok. Ama kapı da tamamen kapalı değil.

NE ZAMAN GELEBİLİR?

Ekonomistler, yüksek enflasyonun devam etmesi halinde yeni banknotların kaçınılmaz hale gelebileceğini belirtiyor. Özellikle:

200 TL’nin işlevini kaybetmesi

Nakit işlemlerde zorluk artması

Piyasadaki banknot ihtiyacının büyümesi

gibi gelişmelerin hızlanması durumunda, yeni kupürlerin gündeme daha güçlü şekilde gelebileceği ifade ediliyor.

Şimdilik resmi bir takvim yok. Ama… bu konu kapanmış da sayılmaz.

Çünkü herkes aynı soruyu soruyor: “200 TL artık yetmiyorsa, sıradaki ne?”