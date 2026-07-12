Olay, akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, AJet Havayolları'nın VF-5398 sefer sayılı ve TC-JZR kuyruk tescilli uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini gerçekleştirmek üzere pist başına doğru ilerlediği sırada kabinde beklenmedik bir olay yaşandı.

Yolcunun sigara içmeye çalışması kabinde tepki çekti

İddiaya göre uçakta bulunan bir yolcu, tüm uyarılara rağmen sigara içmeye çalıştı. Durumu fark eden diğer yolcular yaşanan olaya tepki gösterirken, kabin ekibi yolcuyu sigara içmemesi konusunda uyardı.

Yapılan uyarılara rağmen yolcunun kurallara aykırı davranışı sürdürmesi üzerine kabin amiri durumu kaptan pilota bildirdi. Yolcu güvenliğini riske atmamak adına pilot, kalkıştan vazgeçerek uçağı yeniden park pozisyonuna çekme kararı aldı.

Polis ekipleri uçağa geldi

Uçağın aprona geri dönmesinin ardından Trabzon Havalimanı'na polis ekipleri sevk edildi. Uçakta sigara içmeye çalışan yolcu, güvenlik güçleri tarafından uçaktan indirildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından uçağın yeniden kalkış hazırlıkları yapıldı. Sefer, kısa gecikmeyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

Sigara içen yolculara ağır yaptırım uygulanıyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuş güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı yaptırımların sürdüğünü belirtiyor. Uçak içerisinde sigara veya duman çıkaran elektronik cihaz kullanan yolcular hakkında 24 bin 681 TL idari para cezası uygulanıyor.

Bunun yanı sıra kurallara uymayan yolcular hakkında "Kural Tanımaz Yolcu" tutanağı düzenlenebiliyor. Bu kişiler, para cezasının yanı sıra hava yolu şirketlerinin kara listesine alınarak belirli süre veya süresiz şekilde uçuşlardan men edilebiliyor.

SHGM'den kabin ekiplerine yeni talimat

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, son dönemde yaşanan benzer olayların ardından hava yolu şirketlerinden yolcuların uçuş öncesi ve uçuş sırasında daha sık bilgilendirilmesini istedi. Kabin ekiplerinin standart anonslarında, uçakta sigara içmenin ve duman çıkaran cihaz kullanmanın ciddi yaptırımlara neden olacağı yönündeki uyarıların özellikle vurgulanması talep edildi.

Yetkililer, uçuş güvenliğini tehlikeye atan her türlü davranışın hem idari para cezası hem de adli ve idari yaptırımlarla sonuçlanabileceğini belirterek yolcuların kabin kurallarına titizlikle uyması gerektiğini hatırlattı.