Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Nadela Moldova, Yalova'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Moldova'nın, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verildi.

Aracılık yaptığı iddia edildi

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre Nadela Moldova'nın, Ekrem İmamoğlu ile Portekizli manken Tessy Ramos Correia'nın Antalya'da bir teknede gerçekleştirdiği öne sürülen buluşmaya aracılık ettiği değerlendiriliyor.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin bu iddialarla bağlantılı olarak gözaltına alındığı belirtildi.

Tutuklama kararı verildi

Adliyeye sevk edilen Nadela Moldova, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 227'nci maddesi kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında yeni gözaltı ve işlemlerin olup olmayacağına ilişkin resmi makamlardan ise henüz ek bir açıklama yapılmadı.