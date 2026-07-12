Kaza, saat 01.30 sıralarında İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. yönetimindeki 42 ABB 15 plakalı hafriyat kamyonu ile 'U' dönüşü yapmak isteyen A.A. idaresindeki 34 GS 070 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobil metrelerce savruldu

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje ve yol üzerindeki yön levhalarına çarptı. Ardından karşı şeride geçen araç, yol kenarındaki ağaçlık alanda durabildi. Kazanın etkisiyle otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar araçtan çıkarıldı

Kaza sırasında otomobilde bulunan H.D., B.A. ve H.D., çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken, sürücü A.A. ise otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis inceleme başlattı

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı ve yol yeniden ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için olay yerinde inceleme başlatırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.