Kaza, akşam saatlerinde D-100 kara yolunun Çoban Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.A. yönetimindeki 81 FC 930 plakalı cip, aynı yönde seyir halinde olan Ceyhun Karslıoğlu'nun kullandığı 14 ADB 902 plakalı motosikletle henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Zincirleme kazaya dönüştü

İlk çarpışmanın ardından aynı istikamette ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 81 GB 199 plakalı cip de duramayarak kazaya karışan araçlara çarptı. Peş peşe yaşanan çarpışmalar nedeniyle olay yerinde büyük panik yaşanırken, motosiklet metrelerce sürüklendi.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ceyhun Karslıoğlu, ciplerden birinin altında sıkıştı.

İtfaiye ekipleri çıkardı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, cipin altında sıkışan Karslıoğlu'nu kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Araç altından çıkarılan motosiklet sürücüsünün sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haber olay yerindeki yakınlarını ve çevrede bulunan vatandaşları yasa boğdu.

Cenazesi morga kaldırıldı

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ceyhun Karslıoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

İki sürücü gözaltında

Kazaya karışan iki cip sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadelerini de incelemeye aldı.