Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 3 Haziran 2026 Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da binlerce vatandaşın heyecanla takip ettiği çekilişte büyük ikramiye tutarı 3 milyon liranın üzerine çıktı.

Şans oyunu severler, çekilişin ardından kuponlarını kontrol ederek talihli numaraları araştırmaya başladı.

KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

3 Haziran 2026 tarihli Şans Topu çekilişinde belirlenen numaralar şu şekilde açıklandı:

7 - 13 - 19 - 21 - 25

Şanslı Numara: 14

Kuponlarında bu numaraları doğru tahmin eden talihliler ikramiye kazanma hakkı elde etti.

BÜYÜK İKRAMİYE 3 MİLYON LİRAYI GEÇTİ

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye tutarı 3 milyon 21 bin 276 TL olarak açıklandı. Yüksek ikramiye miktarı nedeniyle çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

Şans Topu, düzenli olarak yüksek ikramiyeler dağıtması nedeniyle Türkiye'nin en çok oynanan şans oyunları arasında yer alıyor.

GÖZLER RESMİ RAPORDA

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından ikramiye dağılımı ve kazanan kişi sayısına ilişkin detayların da Milli Piyango'nun resmi sonuç raporunda yer alması bekleniyor.

Talihliler, ikramiye bilgilerini ve kupon sorgulamalarını resmi platformlar üzerinden kontrol edebilecek.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIYOR?

Şans Topu oyununda oyuncular, belirlenen sayı havuzundan beş numara ve ayrıca bir şanslı numara seçerek çekilişe katılıyor. Çekiliş sonucunda belirlenen numaraları doğru tahmin eden katılımcılar farklı ikramiye kategorilerinde ödül kazanabiliyor.

Her hafta düzenlenen çekilişler, yüksek ikramiye tutarlarıyla oyunseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.