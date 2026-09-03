Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde yaşanan olay büyük üzüntüye neden oldu. Onikişubat ilçesine bağlı Mercimektepe Mahallesi'nde Tevfik Bağrıaçık ile eşi Dilek Bağrıaçık arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Tevfik Bağrıaçık, yanında bulunan pompalı tüfekle eşi Dilek Bağrıaçık'a ateş etti. Ağır yaralanan Dilek Bağrıaçık yere yığılırken, Tevfik Bağrıaçık daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Tevfik Bağrıaçık ile Dilek Bağrıaçık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çevrede detaylı çalışma yaptı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayın ardından acı haberi alan çiftin yakınları Mercimektepe Mahallesi'ne geldi. Yakınlarının hayatını kaybettiğini öğrenen aile bireyleri büyük üzüntü yaşarken, bazı yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Çiftin 4 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Tevfik Bağrıaçık ile Dilek Bağrıaçık'ın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri olayın meydana geliş nedenini ve tartışmanın çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.