Kupon sahipleri, oynadıkları numaraları resmi sonuç sorgulama kanalları üzerinden kontrol edebiliyor.

SONUÇLAR RESMİ EKRANDAN SORGULANABİLİYOR

Çılgın Sayısal Loto oynayanların sonuç kontrolünü Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapması gerekiyor. Sonuç ekranında ilgili çekiliş seçilerek kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri incelenebiliyor. Fiziki bayiden alınan biletlerde ise kuponun korunması önem taşıyor; resmi oyun kurallarına göre oyuncunun seçtiği numaraların ve kombinasyonların bilet üzerinde doğru şekilde yer alıp almadığını kontrol etmesi gerekiyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL İŞLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto, müşterek havuz esasına dayanan bir sayısal şans oyunu olarak uygulanıyor. Oyuncular 1 ile 90 arasından 6 sayı seçerek bir kolon oluşturuyor. Çekilişte 6 ana numaranın yanı sıra Joker numarası da belirleniyor. İkramiye kategorileri; 6, 5+1 Joker, 5, 4, 3 ve 2 bilen kuponlara göre oluşturuluyor. Büyük ikramiye 6 numaranın tamamını doğru tahmin eden kupon ya da kuponlara veriliyor.

Müşterek havuz sistemi nedeniyle sayısal oyunlarda bütün çekilişler için önceden belirlenmiş sabit bir ikramiye tutarı bulunmuyor. İkramiye havuzu oyuna katılım ve oyun kuralları çerçevesinde şekilleniyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan bulunması halinde ilgili kategorinin ikramiye havuzu kazananlar arasında paylaştırılıyor. Büyük ikramiye kategorisinde kazanan çıkmadığında ise kurallar doğrultusunda devir gerçekleşebiliyor.

SEN SEÇ VE SİSTEM OYUNU SEÇENEKLERİ BULUNUYOR

Oyuncular kuponlarını kendi belirledikleri 6 numarayla oluşturabildiği gibi sistem tarafından rastgele sayı belirlenmesini sağlayan seçeneklerden de yararlanabiliyor. Sistem Oyunu'nda ise 6'dan fazla sayı seçiliyor ve seçilen sayılardan oluşturulabilecek farklı altılı kombinasyonlar ayrı kolonlar halinde sisteme dahil ediliyor. Bu yöntem daha fazla kombinasyon oluşturduğu için oynanan kolon sayısını ve toplam oyun bedelini de artırıyor.

ÇEKİLİŞLER HAFTADA ÜÇ GÜN YAPILIYOR

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Oyun; Milli Piyango Online'ın internet sitesi, mobil uygulama ve yetkili satış noktaları üzerinden oynanabiliyor. Online ortamda oluşturulan oyunlar sistemde kayıt altına alınırken, fiziki satış noktalarından oynanan oyunlarda verilen bilet ikramiye işlemleri açısından önem taşıyor.

KUPON VE BİLET KONTROLÜ ÖNEM TAŞIYOR

Fiziki kuponla katılan oyuncuların biletlerini sonuç kontrolü ve olası ikramiye tahsil süreci tamamlanıncaya kadar muhafaza etmesi gerekiyor. Resmi kurallara göre kazanan fiziki bilet, ikramiyenin alınmasında temel belge niteliği taşıyor. Online oynanan oyunlarda ise kayıt elektronik sistem üzerinden oluşturuluyor. Bu nedenle sonuçların sosyal medya paylaşımları veya üçüncü taraf siteler yerine resmi sonuç ekranından doğrulanması, yanlış ya da güncelliğini yitirmiş bilgilerle işlem yapılmasının önüne geçiyor.

BÜYÜK İKRAMİYE NEDEN DEVREDİYOR?

Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen kupon büyük ikramiye kategorisinin kazananı oluyor. Bir çekilişte bu kategoride kazanan bulunmaması halinde ilgili ikramiye havuzu oyun kuralları kapsamında sonraki çekilişe aktarılıyor. Bu nedenle devir sonrasında büyük ikramiye havuzu önceki çekilişten taşınan tutarın da eklenmesiyle büyüyebiliyor. 2 Eylül 2026 tarihli çekilişte de büyük ikramiyenin bir sonraki çekilişe devrettiği açıklandı.

İKRAMİYE İÇİN RESMİ SÜREÇ TAKİP EDİLMELİ

Kuponunda ikramiye bulunduğunu gören oyuncuların, ikramiyenin tahsil yöntemi ve geçerli prosedür için Milli Piyango Online'ın resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor. Oyun kurallarında kazanan biletlerin ibrazına ilişkin süre ve işlemler ayrıca düzenleniyor. Özellikle fiziki biletlerin zarar görmemesi ve kaybedilmemesi önem taşırken, online oyunlarda kayıtlar oyuncunun hesabı üzerinden takip edilebiliyor.