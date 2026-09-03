Ankara'da akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Ankara'nın Kalecik ilçesi olduğunu bildirdi.

AFAD'ın paylaştığı verilere göre deprem saat 20.11'de meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3,9, yerin derinliği ise 11,74 kilometre olarak açıklandı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KALECİK

İlk belirlemelere göre merkez üssü Kalecik olan deprem, Ankara ve çevresinde hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar son depremlere ilişkin bilgileri araştırmaya başladı.

AFAD'ın resmi sistemi Türkiye genelindeki son depremleri anlık olarak yayımlıyor.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

İlk açıklamaya göre depremin bilgileri şöyle:

Büyüklük: 3,9

Merkez üssü: Kalecik (Ankara)

Saat: 20.11

Derinlik: 11,74 kilometre

Depremin ardından olumsuz bir durum yaşanıp yaşanmadığına ilişkin gelecek resmi açıklamalar takip ediliyor.