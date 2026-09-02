Çekilişte ana numaralar 33, 2, 9, 18 ve 14 olurken, Şanslı Numara 13 olarak belirlendi. Büyük ikramiye tutarı ise 6 milyon 281 bin 239 TL olarak açıklandı.

2 EYLÜL ŞANS TOPU'NDA ÇIKAN NUMARALAR

Çekilişin tamamlanmasının ardından kupon sahipleri sonuçlarını kontrol etmeye başladı. Şans Topu'nda oyuncular, ana bölümde belirlenen beş numaranın yanı sıra ikinci bölümden çekilen Şanslı Numara üzerinden farklı ikramiye kategorilerinde kazanma hakkı elde edebiliyor. Büyük ikramiye ise ana bölümdeki beş numara ile Şanslı Numara'nın tamamının doğru tahmin edildiği 5+1 kategorisine ayrılıyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIYOR?

Şans Topu, müşterek havuz esasına göre oynanan sayısal şans oyunları arasında yer alıyor. Oyunda ana bölümde 1 ile 34 arasındaki numaralardan beşi, ikinci bölümde ise 1 ile 14 arasındaki numaralardan biri seçiliyor. Çekilişte de iki farklı sayı grubundan aynı yapıya uygun olarak 5+1 numara belirleniyor. Oyuncular numaralarını kendileri seçebildiği gibi sistem tarafından rastgele oluşturulan kombinasyonlarla da çekilişe katılabiliyor.

İKRAMİYE KATEGORİLERİ NASIL BELİRLENİYOR?

Şans Topu'nda yalnızca tüm numaraları doğru tahmin eden kuponlar ikramiye kazanmıyor. Oyun kurallarına göre 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ve 0+1 olmak üzere farklı kazanma kategorileri bulunuyor. Bu nedenle kupon sahiplerinin yalnızca büyük ikramiye sonucuna değil, açıklanan tüm ikramiye kategorilerine göre biletlerini kontrol etmeleri gerekiyor.

BÜYÜK İKRAMİYE NASIL PAYLAŞTIRILIYOR?

Sayısal oyunlarda ikramiyeler müşterek havuz sistemi üzerinden belirleniyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan kupon bulunması durumunda ilgili kategoriye ayrılan ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit şekilde paylaştırılıyor. Birinci kategoride kazanan çıkmaması halinde ise bu kategoriye ayrılan tutar, oyun kurallarına göre sonraki çekilişin aynı kategorisine devrediliyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Kupon sahipleri çekiliş sonuçlarını Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi üzerinden kontrol edebiliyor. Platformdaki Şans Topu sonuçları bölümünde geçmiş çekilişlere ulaşılabildiği gibi bilet seri numarası üzerinden kazanç sorgulaması da yapılabiliyor. Fiziki kuponla çekilişe katılanların ise biletlerini ikramiye işlemleri tamamlanıncaya kadar muhafaza etmeleri önem taşıyor.

KAZANANLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Resmi oyun kurallarına göre fiziki satış noktasından alınan biletin asıl nüshası ikramiye tahsilinde geçerli belge niteliği taşıyor. Kazanan biletlerin ikramiye için ibraz süresi, çekiliş sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren bir yıl olarak uygulanıyor. Online platform üzerinden oynanan oyunlardan kazanılan ikramiyeler ise oyuncunun hesabına aktarılıyor ve platformda tanımlanan ödeme süreci üzerinden banka hesabına transfer edilebiliyor.

RESMİ SONUÇLARIN KONTROLÜ ÖNEM TAŞIYOR

Çekiliş sonrasında sosyal medya ve farklı internet sitelerinde sonuç listeleri paylaşılabilse de kupon kontrolünün resmi sonuçlar üzerinden yapılması gerekiyor. Oyun kurallarına göre çekiliş işlemlerinin düzenliliği resmi kontrol komisyonu tarafından denetleniyor ve çekilişi izleyen süreçte kazanan kombinasyon, ikramiye tutarları ve kategorilere ilişkin bilgiler resmi bültende yayımlanıyor. Bu nedenle ikramiye sorgulamalarında Milli Piyango Online tarafından açıklanan kayıtların esas alınması önem taşıyor.