Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan sokak kedisi, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan kedi, veteriner kontrolü ve kısırlaştırma işleminin ardından yeniden yaşam alanına bırakıldı.

KEDİNİN SESİNİ APARTMAN SAKİNLERİ DUYDU

Olay 2 Eylül'de Cikcilli Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Havalandırma bölümünden gelen sesleri fark eden bina sakinleri, kedinin bulunduğu yerden kendi başına çıkamadığını anlayınca belediyeye haber verdi.

İhbarın ardından binada yapılan kontrolde sokak kedisinin havalandırma boşluğundaki sıhhi tesisat borusunun arkasında kaldığı belirlendi. Dar alandaki hayvana ulaşmak için çalışma başlatıldı.

ÖZEL APARATLA BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI

Ekipler, kedinin bulunduğu noktaya bir aparat ulaştırarak hayvanı sıkıştığı bölümden çıkardı. Kurtarma sırasında kedinin zarar görmemesine yönelik kontrollü şekilde hareket edildi. Hayvan daha sonra güvenli biçimde taşınabilmesi için kafese alındı.

MUAYENE EDİLDİ, KISIRLAŞTIRILDI

Kurtarma işleminin ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğine götürülen kedinin veteriner hekimler tarafından muayenesi yapıldı. Aynı süreçte kısırlaştırılan sokak kedisi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kentte sahipsiz hayvanlara yönelik tedavi, bakım, acil müdahale ve kısırlaştırma hizmetleri yürütüyor. Belediyenin resmi bilgilerine göre çalışmalar Demirtaş'taki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Cikcilli'deki hizmet birimi ve mobil araçlar üzerinden sürdürülüyor.

İHBARLAR VETERİNER İŞLERİNE ULAŞTIRILABİLİYOR

Vatandaşlar, mahsur kalan veya yardıma ihtiyaç duyan sahipsiz hayvanlarla karşılaştıklarında hayvanı tehlikeye atabilecek kontrolsüz müdahaleler yerine ilgili birimlerden destek isteyebiliyor. Alanya Belediyesi'nin resmi internet sitesinde Veteriner İşleri Müdürlüğü için belediyenin 444 82 07 numaralı çağrı hattı yer alıyor.