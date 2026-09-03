Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Dokuma Park'ın ikinci etap çalışmaları için yol haritası netleşmeye başladı. Forum X Antalya'nın düzenlediği toplantıya katılan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, alanın geleceğinin tek bir kurumun değil, kentin ortak aklıyla şekilleneceğini bildirdi. Toplantıda, alana dair henüz kesinleşmiş bir projenin veya ihalenin bulunmadığı vurgulandı.

Sürecin tamamen beyaz bir sayfa anlayışıyla yürütüldüğünü aktaran Kocagöz, yapılaşma yoğunluğu konusunda net bir taahhütte bulundu. Mevcut imar haklarının tamamının kullanılmayacağını belirten Başkan Kocagöz, toplam yapılaşma hakkının yüzde 40'ını kesinlikle aşmayacaklarını ve bu katı sınırın ihale şartnamesine ekleneceğini duyurdu.

DÖRT TEMEL İLKE BELİRLENDİ

Dokuma Etap 2 modeli için kamu yararı, sürdürülebilir işletme, erişilebilir ekolojik yaşam ve kazan-kazan yatırım modeli olmak üzere dört temel kural çerçevesi çizildi. Alanın uzun yıllar yaşatılması için belediye bütçesine sürekli yük oluşturmayacak, kendi kendini finanse edebilen bir sistem kurulması hedefleniyor. Yatırımcının elde edeceği ekonomik kazancın, mutlak suretle kamu yararıyla dengelenmesi gerektiği ifade edildi.

HALKIN BEKLENTİSİ SÜRECE NASIL DAHİL EDİLECEK?

Büyük kent projelerinde genellikle ihale veya inşaat aşamasından sonra kamuoyu bilgilendirilirken, Dokuma Park sürecinde katılımcı bir yerel yönetim yaklaşımı izleniyor. Önce vizyon ve ihtiyaç programının belirlenmesi, mimari projenin ise ortaya çıkan bu taleplere göre çizilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, doğrudan bölge halkına yönelik kapsamlı bir anket çalışması yapılarak, vatandaşın beklentileri karar sürecinin temel taşı haline getirilecek.

Forum X Antalya Başkanı Mehmet Hacıarifoğlu, kentin belleğinde özel yeri olan alanlarda farklı kaygıların bulunmasının son derece doğal olduğunu belirtti. Hacıarifoğlu'nun açıklamasına göre, sivil toplum kuruluşları ve uzmanların görüşlerinin alınmasının yanı sıra halka doğrudan ne istediklerinin sorulması, desteklenmesi gereken çağdaş bir yerel yönetim adımı olarak değerlendiriliyor.