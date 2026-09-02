Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'un 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ı renklerine bağladı. HT Spor'un aktardığı bilgilere göre, siyah-beyazlı kulüp hem Akdeniz temsilcisiyle hem de genç stoperle kesin anlaşmaya vardı.

Transferin resmiyet kazanmasının ardından Ümit Akdağ'ın, Beşiktaş'ın UEFA'ya bildireceği güncel kadro listesine dahil edileceği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması planlanıyor.

ALANYASPOR'DAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 36 karşılaşmada görev alan Akdağ, istikrarlı bir grafik çizdi. Bu maçlarda 1 gol ve 2 asistle skora katkı sağlayan savunma oyuncusu, sezonu 8 sarı kartla tamamladı.

SAVUNMADA NASIL BİR ETKİ YARATACAK?

Genç oyuncu, içinde bulunduğumuz yeni sezonda da Alanyaspor'un vazgeçilmez isimlerinden biriydi. Ligde oynanan ilk 3 haftadaki tüm maçlara ilk 11'de başlayan ve 90'ar dakika sahada kalan Akdağ, bu süreçte 1 sarı kart gördü. Düzenli forma giyen bir ismin ayrılışının, Alanyaspor'un savunma kurgusuna olası yansımaları spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.