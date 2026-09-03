Transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yolu bir kez daha aynı futbolcuda kesişti. İngiliz basınında yer alan iddiaya göre iki İstanbul devi, Premier Lig ekiplerinden Sunderland'da forma giyen Chemsdine Talbi'yi transfer listesine aldı.

Transfer döneminin son bölümüne girilirken ortaya atılan iddia sarı-lacivertli ve sarı-kırmızılı taraftarların dikkatini çekti. Her iki kulübün de hücum hattındaki alternatiflerini artırmak istediği belirtilirken, Talbi'nin çok yönlü yapısı nedeniyle listede olduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY TALBİ İÇİN DEVREDE

İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Sunderland'ın 21 yaşındaki Faslı futbolcusu Chemsdine Talbi ile ilgileniyor.

Talbi için yarışın yalnızca iki Türk deviyle sınırlı olmadığı da öne sürüldü. Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın da genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalması nedeniyle Talbi konusunda yaşanabilecek gelişmeler büyük önem taşırken, Fenerbahçe veya Galatasaray'ın resmi teklif yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

HÜCUMUN ÜÇ BÖLGESİNDE OYNAYABİLİYOR

Chemsdine Talbi'nin transfer piyasasında dikkat çekmesinin önemli nedenlerinden biri de hücum hattındaki çok yönlülüğü.

Asıl mevkisi sağ kanat olan 21 yaşındaki futbolcu, ihtiyaç halinde sol kanatta ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Genç oyuncunun farklı hücum rollerinde kullanılabilmesi, teknik ekipler açısından önemli bir alternatif oluşturuyor.

Hızı, bire bir oyunlardaki etkinliği ve kanatlardan hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken Talbi, Avrupa futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor.

SUNDERLAND 20 MİLYON EURO ÖDEDİ

Faslı futbolcu geçtiğimiz sezonun başında Belçika ekibi Club Brugge'den Sunderland'a transfer olmuştu.

İngiliz kulübü, genç oyuncuyu kadrosuna katabilmek için yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Sunderland'ın önemli bir yatırım yaptığı Talbi'nin uzun süreli sözleşmesinin bulunması da olası transfer görüşmelerinde İngiliz ekibinin elini güçlendiriyor.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR DEVAM EDİYOR

Talbi'nin Sunderland ile sözleşmesi 2030 yılına kadar sürüyor. Genç futbolcunun güncel piyasa değerinin ise yaklaşık 25 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle Sunderland'ın oyuncunun ayrılığına hangi şartlarda izin vereceği transferdeki en önemli konulardan biri olacak.

Talbi bu sezon Premier Lig'de Sunderland formasıyla bir karşılaşmada görev aldı. Söz konusu mücadelede 31 dakika sahada kalan genç futbolcu gol veya asist katkısı sağlayamadı.

TRANSFERİN SON GÜNLERİNDE GÖZLER İKİ EZELİ RAKİPTE

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer döneminin kalan bölümünde kadrolarına yapacağı takviyeler yakından takip ediliyor.

İngiltere'den gelen Talbi iddiası ise iki ezeli rakibi transfer piyasasında karşı karşıya getirebilecek yeni bir gelişme olarak öne çıktı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Sunderland ile temas kurup kurmayacağı ve 21 yaşındaki Faslı yıldız için somut bir teklif yapılıp yapılmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.