Tokat'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası can aldı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Tokat-Niksar karayolunun İl Merkez İlçesi Yazıbaşı köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tokat'tan Niksar ilçesi yönüne seyir halinde olan Büşra Yılmaz (33) yönetimindeki 60 AY 763 plakalı otomobil, kavşakta Halil Çetinkaya'nın (83) kullandığı 60 AP 225 plakalı otomobille çarpıştı.

EKİPLER KAZA YERİNE SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde de hasar meydana gelirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçlarda bulunan sürücü ve yolculara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücülerden Halil Çetinkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA YARALANDI

Kazada diğer otomobilin sürücüsü Büşra Yılmaz ile araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Yılmaz (50) ve Sahra Yılmaz (13) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Halil Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Araçların kaldırılmasının ardından karayolundaki ulaşım normale döndü.

Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.